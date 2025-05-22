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Спасибо за подсказку: приложение «112 Latvija» в случае ЧС посоветовало укрыться в морге 2 563

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
grani.lv
Спасибо за подсказку: приложение «112 Latvija» в случае ЧС посоветовало укрыться в морге

Чтобы жители могли оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, в приложении “112 Latvija” появилась новая функция — возможность увидеть ближайшие доступные укрытия, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Теперь пользователи приложения “112 Latvija” могут видеть на карте не только ближайшие к их текущему местоположению укрытия — подвальные помещения, признанные подходящими или частично подходящими для этих целей, — но и другие укрытия по всей Латвии, а также получать основную информацию о них.

В разделе “Patvertnes” встроено информационное окно, которое позволяет пользователю узнать, находится ли поблизости укрытие, а также получить рекомендации о том, как действовать в случае угрозы, если он находится внутри помещения или на улице.

Кроме того, в приложении появилась функция, позволяющая быстро открыть навигационную систему на телефоне и проложить маршрут к выбранному укрытию. Учитывая, что в условиях ЧС могут быть перебои со связью, информация об укрытиях будет доступна даже без подключения к интернету.

Если при открытии приложения вы не видите новый раздел “Patvertnes”, необходимо обновить приложение. Информация об укрытиях регулярно обновляется и доступна также на сайте www.112.lv в разделе “Patvertnes”.

Дополнительно к новой функции приложение “112 Latvija” предоставляет следующие возможности:

• получать предупреждающие уведомления;

• доступ к советам по безопасности в различных ситуациях;

• отправка SMS на единый номер экстренной помощи 112.

Жителей, которые ещё не установили приложение “112 Latvija”, призывают сделать это, а уже установивших — обновить его, чтобы получить доступ к последней информации и новым функциям. Общая вместимость одобренных 395 латвийских укрытий III категории на сегодняшний день — 532 863 человека.

Где укрыться в случае ЧС? «В морге!» — подсказало приложение “112 Latvija”

Журналист Grani.lv уже проверила, где укрыться в случае ЧС. Ответ оказался, правда, довольно неожиданным: ближайшим укрытием значится Даугавпилсский морг. Бежать до него здоровому человеку от дома — минут 5-7. И даже если добежать, не факт, что места «в укрытии» ещё будут: здание маленькое, а людей в округе живёт очень много…

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#гражданская оборона #бомбоубежище
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Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го мая

    Это, наверное, чтобы два раза не ходить?

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    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го мая

    Это, наверное, чтобы два раза не ходить?

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