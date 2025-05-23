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Авиадиспетчеры уезжают: в Латвии им платили 4345 евро/месяц, в Венгрии пообещали 10 тысяч 7 8130

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Новый проект башни управления в аэропорту представил председатель правления LGS Давидс Тауриньш, ежемесячно получающий 6622 евро.

Новый проект башни управления в аэропорту представил председатель правления LGS Давидс Тауриньш, ежемесячно получающий 6622 евро.

ФОТО: LETA

Если вы раздумываете, какую специальность посоветовать своему чаду — то обратите свои взоры к небесам.

Именно там, где парят лайнеры воздушного транспорта, находятся также и оклады тех, кто обеспечивает их безопасную проводку. Потолок растет: на зарплату им выделят на 19% больше, чем годом ранее.

Мы их теряем

Диспетчеры у нас люди государственные — акционерное общество Latvijas gaisa satiksme относится к ведению Министерства сообщения, соответственно и тема вознаграждения регулируется централизованно.

Потому ведомство Атиса Швинки ("Прогрессивные") постановило поднять затраты на персонал LGS до 21 307 390 евро с 17 120 000 евро в минувшем году.

Тому есть основание: по доступным данным на 2023 год, авиадиспетчеры нашей республики получили в среднем 52 142 евро в год, тогда как в Литве — 65 098 евро, в Эстонии — 80 301 евро.

В силу выраженного дефицита квалифицированного персонала сейчас на этом рынке свои правила диктует работник — потому в прошлом году свои трудовые отношения с Латвией завершили девять диспетчеров, большая часть коих отправилась в Венгрию, "где предлагается зарплата примерно 10 000 евро в месяц".

Полеты под угрозой

Дальнейшее сокращение числа сотрудников LGS, предупреждает Минсообщения, грозит нарушениями графика международного аэропорта Рига, национальной авиакомпании airBaltic и военно–воздушной базы "Лиелварде", где гражданские диспетчеры также обеспечивают трафик.

Как сообщает корпоративная страница lgs.lv, на предприятии работает 150 человек, непосредственно занятых управлением воздушным движением, и их зарплата колеблется от 1920 до 5680 евро в месяц.

Что касается административной части, то там 11 человек имеют вилку в 2500–6580 евро.

Неплохо трудятся также бухгалтеры и специалисты по закупкам — их диапазон составляет соответственно 2070–4300 и 2220–4300 евро.

Сотрудникам обеспечивается 100–процентная доплата за работу в выходные и праздники, а также 50% за ночной труд.

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#министерство сообщения #airbaltic
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(7)
  • MM
    Maks Maks
    23-го мая

    Авиадиспетчера уезжают из Латвии из-за человека на фото, вернее из-за его методов управления. За более чем 10 лет правления г-на Тауриньша, диспетчерский состав сократился в 2 раза! Не только в Венгрии, но и Германии, Бельгии, Хорватии, а так же в арабских странах оказались востребованы латвийские диспетчера. Их уровень профессионализма - международный, а уровень менеджмента ЛГС - наказать, запретить, унизить, пригрозить и даже шантажировать. Что тут говорить, лучше спросите у сотрудников, которые пока не уволились/уволены.

    138
    6
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    23-го мая

    Так интересно написано, авиадиспетчеры уезжают, ага прямо пачками валят, а ничего что за такую зарплату в принципе там и отбор хороший будет, да и как и ребенку понятно пройдут этот отбор либо по связям либо с хорошими рекомендациями. Человеку с стажем 1,5 года и тд, это даже и не светит! Да и это всё время делается а не за один день, собрался и уехал.

    22
    12
  • З
    Злой
    23-го мая

    Да и катитесь

    8
    10
  • 23-го мая

    Хотелось бы заметить,что Гаусс обанкротил Венгерскую компанию и был выгнаноттуда и получал он огромные 10 тысяч,не знаю.может форинтов. Воровство латышских чиновников с миллионом не знает границ

    53
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Отчего у человека появляется жадность? Она появляется из - за зависти к ближнему (например к соседу по соседнему хутору) и поэтому очень быстро переходить в стадию воровства. А то, что в Латвии воруют практически все государственные служащие уже больше не секрет ни для кого в ЕС.

    67
    2
  • Д
    Дед
    23-го мая

    Интересно,что венгерский WIZZ AIR, являясь самой дешевой авиакомпанией в Европе, платя бОльшие зарплаты сотрудникам не получая субсидий государства и является прибыльным предприятием. Наверное, что то в мозгах владельцев Айр Болтик или в жадности хозяев, которыми является правительство Латвии.

    75
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    23-го мая

    Венгрия стратегически выгодней расположена к густонаселённым богатым регионам ес, чем латвия, на отшибе. Сооответственно у них траффик людей больше и меньше расхода на горючку и амортизацию техники (аэродромы крупных стран под боком, что снижает качество восприятия самолётов до уровня автобусов). Так что это тоже надо учитывать.

    10
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