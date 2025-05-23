Если вы раздумываете, какую специальность посоветовать своему чаду — то обратите свои взоры к небесам.

Именно там, где парят лайнеры воздушного транспорта, находятся также и оклады тех, кто обеспечивает их безопасную проводку. Потолок растет: на зарплату им выделят на 19% больше, чем годом ранее.

Мы их теряем

Диспетчеры у нас люди государственные — акционерное общество Latvijas gaisa satiksme относится к ведению Министерства сообщения, соответственно и тема вознаграждения регулируется централизованно.

Потому ведомство Атиса Швинки ("Прогрессивные") постановило поднять затраты на персонал LGS до 21 307 390 евро с 17 120 000 евро в минувшем году.

Тому есть основание: по доступным данным на 2023 год, авиадиспетчеры нашей республики получили в среднем 52 142 евро в год, тогда как в Литве — 65 098 евро, в Эстонии — 80 301 евро.

В силу выраженного дефицита квалифицированного персонала сейчас на этом рынке свои правила диктует работник — потому в прошлом году свои трудовые отношения с Латвией завершили девять диспетчеров, большая часть коих отправилась в Венгрию, "где предлагается зарплата примерно 10 000 евро в месяц".

Полеты под угрозой

Дальнейшее сокращение числа сотрудников LGS, предупреждает Минсообщения, грозит нарушениями графика международного аэропорта Рига, национальной авиакомпании airBaltic и военно–воздушной базы "Лиелварде", где гражданские диспетчеры также обеспечивают трафик.

Как сообщает корпоративная страница lgs.lv, на предприятии работает 150 человек, непосредственно занятых управлением воздушным движением, и их зарплата колеблется от 1920 до 5680 евро в месяц.

Что касается административной части, то там 11 человек имеют вилку в 2500–6580 евро.

Неплохо трудятся также бухгалтеры и специалисты по закупкам — их диапазон составляет соответственно 2070–4300 и 2220–4300 евро.

Сотрудникам обеспечивается 100–процентная доплата за работу в выходные и праздники, а также 50% за ночной труд.