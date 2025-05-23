Дважды два - пять? В плохих результатах на экзаменах в Латвии виноваты... учебники

В Латвии все чаще обсуждаются неудовлетворительные результаты учеников на экзаменах. Однако за этими цифрами скрывается более глубокая и системная проблема, которую общество и власти годами игнорируют: катастрофически низкое качество учебных материалов, особенно по математике.

Как отметила одна из зрительниц TV24, сегодня многие учителя сами отказываются от использования официальных учебников. Причина проста — по этим книгам просто невозможно ничему путному научить. Материалы либо устарели, либо составлены настолько непрофессионально, что только запутывают учеников, а не объясняют предмет.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в эфире передачи "Uz līnijas" подчеркнула: несправедливо возлагать всю ответственность за провальные результаты на учеников. Если система не обеспечивает качественные учебные средства, не может быть и качественного результата. В то же время исследования показывают, что влияние учителя составляет лишь около 40% от общего результата. Остальное зависит от семьи, мотивации ученика, социального контекста — но также и от тех материалов, с которыми школьник работает каждый день.

Инга Ванага также затронула важный вопрос: почему Латвия не может использовать качественные учебники из других стран, где обучение математике показывает хорошие результаты? Возможным решением было бы перевести лучшие зарубежные издания.

Этот путь, по ее словам, уже давно обсуждается, но встречает препятствия: авторские права, а также необходимость адаптации содержания под латвийскую учебную программу, включая особенности языка, литературы и истории.

Между тем, по-соседству с Латвией — в Эстонии — уже сделали шаг вперед. Эстонцы успешно адаптировали и перевели учебники, в том числе работы латвийского математика Яниса Менча, и сегодня пользуются ими в своих школах. Почему Латвия отстает — остается открытым вопросом.