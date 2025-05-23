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Дважды два - пять? В плохих результатах на экзаменах в Латвии виноваты... учебники 3 3881

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
kasjauns.lv
Дважды два - пять? В плохих результатах на экзаменах в Латвии виноваты... учебники
ФОТО: Unsplash.com

В Латвии все чаще обсуждаются неудовлетворительные результаты учеников на экзаменах. Однако за этими цифрами скрывается более глубокая и системная проблема, которую общество и власти годами игнорируют: катастрофически низкое качество учебных материалов, особенно по математике.

Как отметила одна из зрительниц TV24, сегодня многие учителя сами отказываются от использования официальных учебников. Причина проста — по этим книгам просто невозможно ничему путному научить. Материалы либо устарели, либо составлены настолько непрофессионально, что только запутывают учеников, а не объясняют предмет.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в эфире передачи "Uz līnijas" подчеркнула: несправедливо возлагать всю ответственность за провальные результаты на учеников. Если система не обеспечивает качественные учебные средства, не может быть и качественного результата. В то же время исследования показывают, что влияние учителя составляет лишь около 40% от общего результата. Остальное зависит от семьи, мотивации ученика, социального контекста — но также и от тех материалов, с которыми школьник работает каждый день.

Инга Ванага также затронула важный вопрос: почему Латвия не может использовать качественные учебники из других стран, где обучение математике показывает хорошие результаты? Возможным решением было бы перевести лучшие зарубежные издания.

Этот путь, по ее словам, уже давно обсуждается, но встречает препятствия: авторские права, а также необходимость адаптации содержания под латвийскую учебную программу, включая особенности языка, литературы и истории.

Между тем, по-соседству с Латвией — в Эстонии — уже сделали шаг вперед. Эстонцы успешно адаптировали и перевели учебники, в том числе работы латвийского математика Яниса Менча, и сегодня пользуются ими в своих школах. Почему Латвия отстает — остается открытым вопросом.

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#школа #учебники
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го мая

    Так ваши "демократические" учебники стократ хуже! В учебнике пятого класса по биологии открыли новое семейство растений - "Kapostu dzimte" (хотя любой советский пятиклассник вам скажет, что это крестоцветные, капосту галви! Учебник математики, где меньше пяти ошибок на страницу, считается хорошим, а вместо сказок андерсена детям читают "Сказку про какашку". Это не учёба, это массовое воспитание молодых либерастов - они такие же тупые и недоученные, вон на Каю Каллас посмотрите, или на Анналену бербок...

    27
    2
  • Д
    Дед
    23-го мая

    Так у учеников сейчас нет учебников. Все учатся по конспектам, которые диктуют учителя, вместо того, чтобы учить.

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    2
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    23-го мая

    Учебники всему виной ! Учебники - проклятое наследие советской оппукации и должны отправиться вслед за памятниками тех, кто их "выдумал" !

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