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Европейская богадельня: в Латгалии каждый четвертый — пенсионер, каждый пятый — инвалид 9 2798

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Голландские старички, в отличие от латвийских, выиграли рождение в правильном месте.

Голландские старички, в отличие от латвийских, выиграли рождение в правильном месте.

Всего лишь три десятилетия назад в средней семье нормально жило три поколения. Бабушки заботились о внуках, и наоборот.

Атомизация общества приводит к тому, что заботу о чисто бытовых нуждах сениоров приходится возлагать на плечи бюджета. Это общая тенденция стареющего Евросоюза, в тех же Нидерландах на долгосрочный уход тратится 3,8% ВВП страны, а на оборону 1,5%.

В Латвии же ситуация такая: пока что 0,5% на уход, а на военные расходы, обещает правительство, поднимут до 5%!

И стар и млад

На заседании Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам представители Министерства благосостояния ссылались на неблагополучную демографическую ситуацию: за 5 лет Латвия потеряла 2,7% населения, более всего это характерно для Латгалии — минус 8%.

Только Рижский регион вырос на 0,2% — причем не сама столица, а престижные пригороды. Меньше всего о стариках должны заботиться как раз богатенькие, вроде Марупского края, где лиц в возрасте, превышающем трудоспособность — 10%, тогда как в Краславском крае, например, 25%. В свою очередь, Балвский край занимает печальное лидерство по инвалидности — 19%!

Так называемые пансионаты теперь признаются неперспективными. Вместо них — "центры дневного ухода", "групповые дома", "услуги в миг отдыха"… Но и весь этот сервис от ведомства Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян) — доступен по–разному. Везет Земгальскому региону — на 1000 жителей здесь обеспечивают 22,72 услуги. В Латгалии же, наиболее тревожной с социальной точки зрения — лишь 13,44.

Кто заплатит за уход

Ничто не дается бесплатно, и поддерживающий персонал в Риге тоже просит больше денежек. Потому стоимость столичных услуг выросла за 5 лет на 115%, то есть более чем вдвое!

Как было констатировано на обсуждении в Сейме, "самоуправления обеспечивают различный объем услуг. У жителей есть неравноправный доступ к услугам. Возрастающие затраты на услуги и имеющаяся система финансирования угрожают долгосрочности системы социального ухода".

На этом фоне власти рассматривают четыре модели реформирования социального ухода. Среди них, между прочим, есть такая: "Персона первично финансирует долгосрочный социальный уход, государство обеспечивает поддержку социально незащищенным". В общем, будут платить либо клиенты, либо их родственники.

А на самом деле, конечно, все дело в иллюзии, что какая–то служба может сделать то, что ты сам должен своим предкам. Благодаря столь распространенной схеме и будут в ближайшие десятилетия получать десятки и сотни миллионов всевозможные посредники, промежуточные инстанции и бюрократия.

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#инвалиды #старики
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Оставить комментарий

(9)
  • OR
    Oskars Remders
    24-го мая

    Ochenj grubij zagolovok statji. Tak horoshij zhurnalist ne pishet. Osobenno - ljubjashchij svoju stranu. No s etim, kak izvestno, u ruzzkih zhurnaljug slabovato. Oni vexed ishchut nedostatki v LV i glumjatsja, smakujut….Kak volka ne kormi…

    3
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    Рекорды утили зации населения в ЕС

    Евростат сообщил, что за последние 20 лет население Румынии сократилось более чем на 2,5 млн человек.

    Это самый высокий показатель убыли среди стран Европейского союза. Румыния стала лидером ЕС по сокращению населения за два десятилетия

    В отчёте «Демография Европы — издание 2025 года» Евростат указал, что Румыния продемонстрировала наибольшее сокращение численности населения среди всех стран ЕС за прошедшие два десятилетия. За этот период численность жителей страны уменьшилась более чем на 2,5 млн человек.

    Следом за Румынией идут Польша, потерявшая 1,6 млн жителей, и Болгария с убылью населения 1,3 млн. Общее население стран Европейского союза, по данным Евростата, составляет 449 млн человек. Годовой прирост оценён в 0,4%. Наибольшая численность населения зафиксирована в Германии — 83,4 млн человек (19% от общего числа жителей ЕС), затем следуют Франция с 68,4 млн (15%) и Италия — 58,9 млн (13%).

    Ранее сообщалось, что более 23% жителей Германии имеют иностранное происхождение. Украину не посчитали. Не Европа. Вот там рекорды утилизации населения на зависить всем. А так, румынское "лидерство" конечно не удивило. Ностальгия по временам Чаушеску не из воздуха берется. Как и протестное голосование за Джорджеску

    16
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Самый высокий в великой латвии-17%

    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    ЕС-евробордель

    27
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го мая

    Скорей всего, это не европейская богадельня, а богохульня, если президент страны - содомит!

    14
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    в 1991 было 2,8 млн человек, в Риге почти 1 млн было. за 34 г 2 й Буржуазной Латвии(1991-2026) стало- 1,8 млн списочного состава. где и куда почти 1 млн человек испарилось? 400 тыс официально, кто на Западе моет унитазы белым господам, кто в России с нормальной работой. Территория Культурной Автономии Латвии зачищена от промышленности и людей. Налоговой базы почти нет, 1 раб в Латвии кормит 3 пенсионеров, налоги с ЗП 33 %, в России 13 %(плюс косвенные и там и там)

    вообщем История Успеха 2 й Буржуазной Латвии.

    33
    4
  • Д
    Дед
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    Налоги в с ЗП в Латвии 35.09% соцналог, 21% подоходный, просто половину за Вас платит работодатель, но если Вы не заработаете этих денег работодатель, не печатая денег, не сможет заплатить. Итого 54.09% за минусом не облагаемой подоходным налогом суммы.

    14
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Согласен.. Налоги в латвии ппц... Зарплаты полный кирдык... Унылая политика... Всё заточено на выдавливание лблей с этой территории...

    0
    0
  • Д
    Дед
    23-го мая

    А что же случилось, от чего же Латгалия стала такой? Латгалия идет впереди всей Латвии в деградации, по причине того, что деньги все в центре. Тоже самое ждет Латвию, только чуть позже. А причина в националистическом режиме Латвии, который уничтожает экономику и страну в целом.

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