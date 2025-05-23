Всего лишь три десятилетия назад в средней семье нормально жило три поколения. Бабушки заботились о внуках, и наоборот.

Атомизация общества приводит к тому, что заботу о чисто бытовых нуждах сениоров приходится возлагать на плечи бюджета. Это общая тенденция стареющего Евросоюза, в тех же Нидерландах на долгосрочный уход тратится 3,8% ВВП страны, а на оборону 1,5%.

В Латвии же ситуация такая: пока что 0,5% на уход, а на военные расходы, обещает правительство, поднимут до 5%!

И стар и млад

На заседании Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам представители Министерства благосостояния ссылались на неблагополучную демографическую ситуацию: за 5 лет Латвия потеряла 2,7% населения, более всего это характерно для Латгалии — минус 8%.

Только Рижский регион вырос на 0,2% — причем не сама столица, а престижные пригороды. Меньше всего о стариках должны заботиться как раз богатенькие, вроде Марупского края, где лиц в возрасте, превышающем трудоспособность — 10%, тогда как в Краславском крае, например, 25%. В свою очередь, Балвский край занимает печальное лидерство по инвалидности — 19%!

Так называемые пансионаты теперь признаются неперспективными. Вместо них — "центры дневного ухода", "групповые дома", "услуги в миг отдыха"… Но и весь этот сервис от ведомства Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян) — доступен по–разному. Везет Земгальскому региону — на 1000 жителей здесь обеспечивают 22,72 услуги. В Латгалии же, наиболее тревожной с социальной точки зрения — лишь 13,44.

Кто заплатит за уход

Ничто не дается бесплатно, и поддерживающий персонал в Риге тоже просит больше денежек. Потому стоимость столичных услуг выросла за 5 лет на 115%, то есть более чем вдвое!

Как было констатировано на обсуждении в Сейме, "самоуправления обеспечивают различный объем услуг. У жителей есть неравноправный доступ к услугам. Возрастающие затраты на услуги и имеющаяся система финансирования угрожают долгосрочности системы социального ухода".

На этом фоне власти рассматривают четыре модели реформирования социального ухода. Среди них, между прочим, есть такая: "Персона первично финансирует долгосрочный социальный уход, государство обеспечивает поддержку социально незащищенным". В общем, будут платить либо клиенты, либо их родственники.

А на самом деле, конечно, все дело в иллюзии, что какая–то служба может сделать то, что ты сам должен своим предкам. Благодаря столь распространенной схеме и будут в ближайшие десятилетия получать десятки и сотни миллионов всевозможные посредники, промежуточные инстанции и бюрократия.