Литовцы и эстонцы сменили россиян и белорусов в номерах рижских гостиниц

В I квартале в отелях Латвии остановилось на 9% больше гостей, чем годом ранее. Среди иностранных постояльцев лидируют граждане Литвы и Эстонии.

Приют одинокого иностранца

В марте 2025 года в местах размещения туристов Латвии было обслужено 167,5 тыс. иностранных и местных гостей, что на 2% больше, чем в марте 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Гости провели в местах размещения 290,8 тыс. ночей, что на 3,9% больше, чем в прошлом году.

Если взять более широкий временной промежуток, то в I квартале 2025 года в гостиницах остановилось более 460 тысяч постояльцев — на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Из всех гостей в марте 2025 года 57,4% (96,1 тыс.) были иностранцами. Они провели 171,9 тыс. ночей — рост на 6,1%. Средняя продолжительность их пребывания составила 1,8 ночи (аналогично прошлому году). Больше всего иностранных гостей прибыло из:

Литвы (16,2 тыс.)

Эстонии (12 тыс.)

Великобритании (9,3 тыс.)

Германии (6,9 тыс.)

Финляндии (5,5 тыс.)

Польши (4,4 тыс.)

Швеции (3,4 тыс.),

США (3,2 тыс.),

Испании (2,8 тыс.)

Украины (2,7 тыс.)

Норвегии (2,6 тыс.)

Путешественники собираются в столице

Латвийская провинция явно недооценена иностранными туристами. Рига, как огромный пылесос, затягивает в свои отели иностранцев.

Наибольшее количество иностранных гостей размещались:

в Риге — 80,8%

в Юрмале — 5,3%

в Марупском крае (где расположен аэропорт Рига) — 3,8%

в Лиепае — 2,2%

Провинциальные отели и гостевые домики держатся на плаву благодаря внутреннему туризму. В марте 2025 года не в своей койке, но в Латвии было обслужено 71,5 тыс. латвийцев. Не выезжая из страны, местные путешественники провели в местах размещения туристов 118,8 тыс. ночей — рост на 1%. Средняя продолжительность пребывания составила 1,7 ночи (в марте 2024 года — 1,6 ночи).

Провинциалы едут в столицу, рижане разъезжаются по стране. В итоге больше всего латвийских гостей размещались:

в Риге — 33,7%

в Юрмале — 13,7%

в Лиепае — 7,8%

в Даугавпилсе — 4,5%

в Цесисском крае — 3,5%

в Валмиерском крае — 3%

в Сигулдском крае — 2,6%

Заработать на футболе

Однако вернемся в Ригу. За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщили в муниципальном турагентстве.

В январе гостиницы неплохо заработали на футболе: притоку постояльцев поспособствовал футбольный матч с клубом из Амстердама "Аякс". Правда, дополнительный заработок для горничных и ночных портье обернулся головной болью для городских полицейских.

Еще одно событие, которое привлекло дополнительные группы туристов в Ригу — авиакомпания British Airways восстановила прямое авиасообщение с Латвией. Как следствие, число британских путешественников выросло на 39%.

В целом, если сравнивать столицы стран Балтии, то в 2024 году больше всего, или 2,545 млн, ночей иностранные гости провели в туристических объектах Таллина, за которым следует Рига — 2,025 млн ночей, и Вильнюс — 1,43 млн ночей.

Прогноз на будущее

После шока, вызванного пандемией, мировой туризм понемногу восстановился.

Самую высокую динамику турпоездок в 2024 году по сравнению с допандемийным 2019 годом показали Ближний Восток, Европа и Африка. В частности в Европе в прошлом году зафиксировано 747 млн международных прибытий (+1% к 2019 году и +5% по сравнению с 2023 годом).

По прогнозам Управлением ООН по туризму, количество международных туристических путешествий вырастет на 3–5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, при условии сохранении благоприятных экономических условий, снижении инфляции и отсутствии обострений геополитических конфликтов.

По мнению экспертов, с учетом роста затрат на транспорт и размещение туристы продолжат искать соотношение цены и качества, выбирая при этом направления с меньшими рисками возникновения экстремальных погодных явлений (засуха, наводнения, ураганы и пр.).

_Для справки

Средняя заполняемость номеров в гостиницах, хостелах, гостевых домиках и прочих местах ночлега в Латвии в марте составила 35%, а в Риге — 43,6%. То есть больше половины номеров в гостиницах стояли пустыми.