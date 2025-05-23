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Литовцы и эстонцы сменили россиян и белорусов в номерах рижских гостиниц 10 2804

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Литовцы и эстонцы сменили россиян и белорусов в номерах рижских гостиниц
ФОТО: LETA

В I квартале в отелях Латвии остановилось на 9% больше гостей, чем годом ранее. Среди иностранных постояльцев лидируют граждане Литвы и Эстонии.

Приют одинокого иностранца

В марте 2025 года в местах размещения туристов Латвии было обслужено 167,5 тыс. иностранных и местных гостей, что на 2% больше, чем в марте 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Гости провели в местах размещения 290,8 тыс. ночей, что на 3,9% больше, чем в прошлом году.

Если взять более широкий временной промежуток, то в I квартале 2025 года в гостиницах остановилось более 460 тысяч постояльцев — на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Из всех гостей в марте 2025 года 57,4% (96,1 тыс.) были иностранцами. Они провели 171,9 тыс. ночей — рост на 6,1%. Средняя продолжительность их пребывания составила 1,8 ночи (аналогично прошлому году). Больше всего иностранных гостей прибыло из:

  • Литвы (16,2 тыс.)

  • Эстонии (12 тыс.)

  • Великобритании (9,3 тыс.)

  • Германии (6,9 тыс.)

  • Финляндии (5,5 тыс.)

  • Польши (4,4 тыс.)

  • Швеции (3,4 тыс.),

  • США (3,2 тыс.),

  • Испании (2,8 тыс.)

  • Украины (2,7 тыс.)

  • Норвегии (2,6 тыс.)

Путешественники собираются в столице

Латвийская провинция явно недооценена иностранными туристами. Рига, как огромный пылесос, затягивает в свои отели иностранцев.

Наибольшее количество иностранных гостей размещались:

  • в Риге — 80,8%

  • в Юрмале — 5,3%

  • в Марупском крае (где расположен аэропорт Рига) — 3,8%

  • в Лиепае — 2,2%

Провинциальные отели и гостевые домики держатся на плаву благодаря внутреннему туризму. В марте 2025 года не в своей койке, но в Латвии было обслужено 71,5 тыс. латвийцев. Не выезжая из страны, местные путешественники провели в местах размещения туристов 118,8 тыс. ночей — рост на 1%. Средняя продолжительность пребывания составила 1,7 ночи (в марте 2024 года — 1,6 ночи).

Провинциалы едут в столицу, рижане разъезжаются по стране. В итоге больше всего латвийских гостей размещались:

  • в Риге — 33,7%

  • в Юрмале — 13,7%

  • в Лиепае — 7,8%

  • в Даугавпилсе — 4,5%

  • в Цесисском крае — 3,5%

  • в Валмиерском крае — 3%

  • в Сигулдском крае — 2,6%

Заработать на футболе

Однако вернемся в Ригу. За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщили в муниципальном турагентстве.

В январе гостиницы неплохо заработали на футболе: притоку постояльцев поспособствовал футбольный матч с клубом из Амстердама "Аякс". Правда, дополнительный заработок для горничных и ночных портье обернулся головной болью для городских полицейских.

Еще одно событие, которое привлекло дополнительные группы туристов в Ригу — авиакомпания British Airways восстановила прямое авиасообщение с Латвией. Как следствие, число британских путешественников выросло на 39%.

В целом, если сравнивать столицы стран Балтии, то в 2024 году больше всего, или 2,545 млн, ночей иностранные гости провели в туристических объектах Таллина, за которым следует Рига — 2,025 млн ночей, и Вильнюс — 1,43 млн ночей.

Прогноз на будущее

После шока, вызванного пандемией, мировой туризм понемногу восстановился.

Самую высокую динамику турпоездок в 2024 году по сравнению с допандемийным 2019 годом показали Ближний Восток, Европа и Африка. В частности в Европе в прошлом году зафиксировано 747 млн международных прибытий (+1% к 2019 году и +5% по сравнению с 2023 годом).

По прогнозам Управлением ООН по туризму, количество международных туристических путешествий вырастет на 3–5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, при условии сохранении благоприятных экономических условий, снижении инфляции и отсутствии обострений геополитических конфликтов.

По мнению экспертов, с учетом роста затрат на транспорт и размещение туристы продолжат искать соотношение цены и качества, выбирая при этом направления с меньшими рисками возникновения экстремальных погодных явлений (засуха, наводнения, ураганы и пр.).

_Для справки

Средняя заполняемость номеров в гостиницах, хостелах, гостевых домиках и прочих местах ночлега в Латвии в марте составила 35%, а в Риге — 43,6%. То есть больше половины номеров в гостиницах стояли пустыми.

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#туризм
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Виктор Синицкий
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(10)
  • АШ
    Андрей Шустов
    24-го мая

    Россия и Белоруссия 155 миллионов. Литва и Эстония 5 миллионов.

    Почуствуйте разницу. Чем гордимся?

    А вы у отельеров спрашивали?

    17
    1
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Можно не дружить с соседом,но покупать у него картошку,если это мне выгодно. Кто ехал в Латвию в большей части?Богатые россияне,оставляющие деньги не только в гостиницах ,но и в других местах.(Рестораны,особенно юрмальские,не дадут соврать) Видел я этих иностранных туристов в этих ресторанах-взяли по коктейльчику и все.Уровень приезжающих гораздо ниже и нет той широты души,когда на чай кидали по сотке евро.Кому стало хуже?Уж точно не правительству,которое живёт на деньги налогоплательщиков,а самому налогоплательщику.Парадокс. Кто нами управляет?Говорят ,что рептилоиды...Врут...Это чужие стране люди,хотя ,действительно,может и с другой планеты..)))

    15
    0
  • АШ
    Андрей Шустов
    Имя не указано
    24-го мая

    Luka Senka. Меня зовут Андрей Шустов. А как вас? ПС. Гюльчатай открой личико.

    4
    0
  • З
    Злой
    23-го мая

    Повторюсь, главное чтобы Путин не пустил опять западные компании на российский рынок

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    И ещё мы не хотим, чтобы мочились на латышские святыни.

    11
    4
  • ЯО
    Яшка Одесский
    Имя не указано
    23-го мая

    Сказало животное

    47
    2
  • З
    Злой
    Имя не указано
    23-го мая

    главное чтобы Путин не пустил вас, голозадых, на российский рынок

    30
    0
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