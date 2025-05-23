Литовцы и эстонцы сменили россиян и белорусов в номерах рижских гостиниц

В I квартале в отелях Латвии остановилось на 9% больше гостей, чем годом ранее. Среди иностранных постояльцев лидируют граждане Литвы и Эстонии.
Приют одинокого иностранца
В марте 2025 года в местах размещения туристов Латвии было обслужено 167,5 тыс. иностранных и местных гостей, что на 2% больше, чем в марте 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Гости провели в местах размещения 290,8 тыс. ночей, что на 3,9% больше, чем в прошлом году.
Если взять более широкий временной промежуток, то в I квартале 2025 года в гостиницах остановилось более 460 тысяч постояльцев — на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Из всех гостей в марте 2025 года 57,4% (96,1 тыс.) были иностранцами. Они провели 171,9 тыс. ночей — рост на 6,1%. Средняя продолжительность их пребывания составила 1,8 ночи (аналогично прошлому году). Больше всего иностранных гостей прибыло из:
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Литвы (16,2 тыс.)
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Эстонии (12 тыс.)
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Великобритании (9,3 тыс.)
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Германии (6,9 тыс.)
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Финляндии (5,5 тыс.)
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Польши (4,4 тыс.)
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Швеции (3,4 тыс.),
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США (3,2 тыс.),
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Испании (2,8 тыс.)
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Украины (2,7 тыс.)
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Норвегии (2,6 тыс.)
Путешественники собираются в столице
Латвийская провинция явно недооценена иностранными туристами. Рига, как огромный пылесос, затягивает в свои отели иностранцев.
Наибольшее количество иностранных гостей размещались:
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в Риге — 80,8%
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в Юрмале — 5,3%
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в Марупском крае (где расположен аэропорт Рига) — 3,8%
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в Лиепае — 2,2%
Провинциальные отели и гостевые домики держатся на плаву благодаря внутреннему туризму. В марте 2025 года не в своей койке, но в Латвии было обслужено 71,5 тыс. латвийцев. Не выезжая из страны, местные путешественники провели в местах размещения туристов 118,8 тыс. ночей — рост на 1%. Средняя продолжительность пребывания составила 1,7 ночи (в марте 2024 года — 1,6 ночи).
Провинциалы едут в столицу, рижане разъезжаются по стране. В итоге больше всего латвийских гостей размещались:
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в Риге — 33,7%
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в Юрмале — 13,7%
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в Лиепае — 7,8%
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в Даугавпилсе — 4,5%
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в Цесисском крае — 3,5%
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в Валмиерском крае — 3%
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в Сигулдском крае — 2,6%
Заработать на футболе
Однако вернемся в Ригу. За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщили в муниципальном турагентстве.
В январе гостиницы неплохо заработали на футболе: притоку постояльцев поспособствовал футбольный матч с клубом из Амстердама "Аякс". Правда, дополнительный заработок для горничных и ночных портье обернулся головной болью для городских полицейских.
Еще одно событие, которое привлекло дополнительные группы туристов в Ригу — авиакомпания British Airways восстановила прямое авиасообщение с Латвией. Как следствие, число британских путешественников выросло на 39%.
В целом, если сравнивать столицы стран Балтии, то в 2024 году больше всего, или 2,545 млн, ночей иностранные гости провели в туристических объектах Таллина, за которым следует Рига — 2,025 млн ночей, и Вильнюс — 1,43 млн ночей.
Прогноз на будущее
После шока, вызванного пандемией, мировой туризм понемногу восстановился.
Самую высокую динамику турпоездок в 2024 году по сравнению с допандемийным 2019 годом показали Ближний Восток, Европа и Африка. В частности в Европе в прошлом году зафиксировано 747 млн международных прибытий (+1% к 2019 году и +5% по сравнению с 2023 годом).
По прогнозам Управлением ООН по туризму, количество международных туристических путешествий вырастет на 3–5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, при условии сохранении благоприятных экономических условий, снижении инфляции и отсутствии обострений геополитических конфликтов.
По мнению экспертов, с учетом роста затрат на транспорт и размещение туристы продолжат искать соотношение цены и качества, выбирая при этом направления с меньшими рисками возникновения экстремальных погодных явлений (засуха, наводнения, ураганы и пр.).
_Для справки
Средняя заполняемость номеров в гостиницах, хостелах, гостевых домиках и прочих местах ночлега в Латвии в марте составила 35%, а в Риге — 43,6%. То есть больше половины номеров в гостиницах стояли пустыми.
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