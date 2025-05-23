Сегодня в Латвии завоют сирены

В пятницу с 10:00 по всей Латвии на три минуты будут включены сирены тревоги, чтобы проверить порядок включения и работу системы раннего оповещения, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Во время проверки сирен тревоги в течение трех минут будет звучать волнообразный сигнал, который означает, что звуковой сигнал будет звучать в течение пяти секунд, после чего будет пауза, а затем повторится пятисекундный звуковой сигнал и пауза.

Сегодня у жителей нет оснований для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это очередная проверка сирен тревоги.

VUGD напоминает, что в случае, если жители не были заранее предупреждены о проверке сирен, при сигнале сирены необходимо включить телевизор, радиоприемник или другие устройства, например, мобильные телефоны с радиоприемником, компьютеры, чтобы получить информацию о причине включения сирены и необходимых действиях.