Больной вопрос: почему больницы Латвии отменяют конкурсы на закупку лекарств?

Недавно стало известно, что Даугавпилсская региональная больница была вынуждена прервать открытый конкурс по закупке различных медикаментов. Причина – «принимая во внимание изменения, вступившие в силу с 1 января 2025 года».

Не поставит ли это под угрозу выполнение основных функций и права пациентов больницы на получение своевременной и качественной медицинской помощи?

Наш консультант: Эдгар Лабсвирс, член правления ОО «Даугавпилсская региональная больница»

Коней на переправе… меняют?

– Из-за чего конкретно пришлось прервать конкурс?

– Конкурс по закупке лекарств был объявлен Даугавпилсской региональной больницей еще в 2024 году – соответственно, условия конкурса были разработаны исходя из законодательства, действовавшего в тот период.

Однако с 1 января 2025 года условия изменились: суть изменений в том, что медикамент продается не выше «потолка» цены, которую производитель декларирует на уровне государства. В рамках начатой в 2024 году закупки по некоторым позициям были предложены цены, которые оказались выше «потолка», установленного с 1 января 2025 года.

Я говорил с коллегами: другие лечебные учреждения также столкнулись с похожей ситуацией, когда конкурсные условия разрабатывались в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего в 2024 году, но с наступлением 1 января 2025 года результаты пришлось отзывать.

Что касается нашей больницы, я бы не стал драматизировать ситуацию: вводится реформа, которая затрагивает как оптовую, так и розничную торговлю лекарствами, и в процессе ее внедрения в жизнь, как и в процессе внедрения любой другой реформы, возникают определенные сложности. Конкретная отмененная закупка уже была объявлена заново, предложения получены и в настоящее время оцениваются.

– Процесс закупки занимает время. Не может ли случиться так, что в течение какого-то времени в больнице может не оказаться каких-либо необходимых медикаментов?

– Теоретически это возможно. Но, во-первых, в больницах есть определенные запасы лекарств на три месяца, во-вторых, пока действуют договоры, которые были заключены ранее, и в рамках этих договоров обеспечение медикаментами продолжается. Кроме того, представители министерства встречаются с оптовиками и обсуждают вопросы, по которым возникают разногласия. Поэтому отвечу так: риски, что какие-то позиции медикаментов в какой-то момент станут менее доступными или вообще недоступными, существует, однако этими рисками можно управлять.

Понятно, что ни одна реформа не может проходить идеально, особенно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение. Самое важное – чтобы между министерством и коммерсантами продолжалась коммуникация и чтобы в той или иной сложной ситуации стороны искали и находили компромисс.

Ничего личного, только бизнес

– Итак, для лечебного учреждения установлены «потолки», которые оно не может превышать, закупая те или иные лекарства. Ну а если по той цене, по которой больница может купить нужное лекарство, коммерсанту окажется невыгодно его продать? Получается, больница останется без этого нужного пациентам препарата?

– Проблема обеспечения больниц некоторыми медикаментами существует всегда. Но, подчеркну, речь идет не о тотальном дефиците, а об отдельных позициях.

Но с чем нельзя не согласиться – что рыночные механизмы невозможно ни отменить, ни обмануть. Понятно, что чем больше маржа, тем выше интерес поставщиков. Так что допускаю, что с введением новых условий поставщикам действительно может стать невыгодно предлагать больницам какие-то определенные медикаменты. Когда происходит попытка регулировать цены при помощи рычагов административного воздействия, доступность медикаментов может понизиться.

Нам еще предстоит проанализировать и сделать выводы о том, как изменилось предложение со стороны поставщиков. Вполне возможно, на тех условиях, которые больница может предложить после вступления в силу реформы, поставщикам станет менее выгодно поставлять препараты некоторых наименований. Нельзя исключить, что в отношении некоторых препаратов цепочка поставок может оказаться прервана.

Надо сказать, что проблема обеспечения больниц лекарствами актуальна и в других странах. Интерес коммерсанта – один из значимых факторов; если мы этот интерес снижаем, то снижается и круг предпринимателей, заинтересованных поставлять больницам медикаменты.

Может снизиться и отзывчивость, когда нам нужно заказывать что-то отдельно, в дополнение к основным поставкам в рамках договора. Таким образом, попытка влиять на цену лекарства может негативно сказаться на его доступности. В контексте реформы, начавшейся у нас с 1 января, нам необходимо проявлять большую осторожность в этом вопросе.

– Если исходить из законов рынка, то перспектива представляется весьма тревожной. Принуждение коммерсанта к снижению цен может снизить заинтересованность и, соответственно, сузить круг поставщиков. Что, в свою очередь, снижает конкуренцию – один из главных факторов понижения цен; ведь чем меньше претендентов на оказание той или иной услуги, тем больше возможностей у каждого из них диктовать свои условия. Не может ли через какое-то время реформа дать результат, обратный тому, ради чего затевалась?

– Если смотреть на ситуацию в целом, то действительно: чем выше конкуренция, тем ниже цена. Однако в данной сфере есть немало нюансов. Например, есть некоторые позиции, которые предлагают всего два поставщика, и они в известной степени контролируют рынок именно этих препаратов. Другой нюанс – в силу малочисленности населения Латвии мы не всегда бываем интересны крупным зарубежным производителям и оптовым компаниям.

Но как бы там ни было, надо всегда помнить: коммерсант способен разрешать очень многие проблемы, но при одном важном условии – если у него есть возможность заработать. Если он видит, что в рамках вашего с ним сотрудничества он не может получить прибыль, он утрачивает к вам интерес и уходит туда, где возможность заработать есть, – или к более выгодному партнеру, или вообще переключившись на другую, более прибыльную сферу деятельности. Как говорится, ничего личного, только бизнес. И это касается абсолютно любой области, в том числе поставки лекарственных препаратов.

После введения с 1 января новых требований в рамках реформы и лечебные заведения, и коммерсанты действительно сталкиваются с новыми вызовами. На мой субъективный взгляд, заставляя коммерсанта административными методами снижать цену, мы рискуем потерять интерес этого коммерсанта к нам как к клиентам. И предложение в долгосрочной перспективе действительно может сузиться. И то, что государство в лице Министерства здравоохранения пытается регулировать процесс закупки лекарств для медицинских учреждений, может возыметь эффект как положительный, так и отрицательный. Каким он окажется, покажет время.