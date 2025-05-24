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На следующей неделе в Музее природы состоится выставка роз 0 808

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
На следующей неделе в Музее природы состоится выставка роз
ФОТО: LETA

С 28 по 31 мая в Латвийском национальном музее природы пройдёт выставка "Розовый сад 2025", сообщили агентству ЛЕТА в музее.

Открытие выставки "Розовый сад 2025" состоится 28 мая в 12:00.

В музее отмечают, что ежегодно это одна из самых любимых выставок у посетителей, и в юбилейный год музея, которому исполняется 180 лет, на ней вновь будут пышно цвести и благоухать более 100 сортов роз.

На выставке можно будет увидеть флорибундовые розы, чайно-гибридные, кустовые, парковые, плетистые, почвопокровные и штамбовые розы самых разных оттенков, ароматов и форм цветков. Цветами можно будет не только любоваться и фотографировать их, но и приобрести саженцы, а также получить консультации специалистов.

Селекционеры вывели бесчисленное множество сортов роз на любой вкус, но чтобы не растеряться в этом разнообразии и выбрать наиболее подходящие растения в зависимости от условий выращивания, организаторы выставки — семья садоводов из питомника Latroze — дадут каждому посетителю полезные советы и помогут с выбором.

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