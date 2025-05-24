На следующей неделе в Музее природы состоится выставка роз

Открытие выставки "Розовый сад 2025" состоится 28 мая в 12:00.

В музее отмечают, что ежегодно это одна из самых любимых выставок у посетителей, и в юбилейный год музея, которому исполняется 180 лет, на ней вновь будут пышно цвести и благоухать более 100 сортов роз.

На выставке можно будет увидеть флорибундовые розы, чайно-гибридные, кустовые, парковые, плетистые, почвопокровные и штамбовые розы самых разных оттенков, ароматов и форм цветков. Цветами можно будет не только любоваться и фотографировать их, но и приобрести саженцы, а также получить консультации специалистов.

Селекционеры вывели бесчисленное множество сортов роз на любой вкус, но чтобы не растеряться в этом разнообразии и выбрать наиболее подходящие растения в зависимости от условий выращивания, организаторы выставки — семья садоводов из питомника Latroze — дадут каждому посетителю полезные советы и помогут с выбором.