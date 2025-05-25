Денег нет! Каждый третий житель Латвии не имеет накоплений

Каждый третий житель Латвии в возрасте 18-74 лет не имеет финансовой подушки безопасности, что является худшим показателем в странах Балтии, сообщили агентству LETA представители крупного латвийского банка, ссылаясь на результаты опроса.

В Литве ситуация немного лучше - 23 % респондентов живут без сбережений. В Эстонии финансовой подушки безопасности не имеет каждый пятый житель.

По словам эксперта Линды Шаблинской, ситуация в Эстонии наиболее благоприятная и считалась бы хорошей, если бы все жители имели хотя бы минимальную подушку безопасности. Тот, у кого нет накоплений на непредвиденные случаи, находится в зоне риска.

По данным опроса, почти половина латвийцев, имеющих сбережения, хранят их на обычном текущем счете, а около трети - в наличных. В Литве 73 % респондентов, имеющих сбережения, держат "подушку безопасности" на обычном текущем счете, а в Эстонии - 58 %.

Во всех странах Балтии больше всего людей, имеющих накопления, среди молодежи. В Латвии сбережения есть у 63 % молодых людей в возрасте 18-29 лет, в Литве - у 77 %, а в Эстонии - у 85 %.

Более половины населения Латвии считают, что 10 % дохода достаточно для сбережений. В Литве больше людей склонны считать, что на сбережения должно идти до 20 % дохода. Когда речь заходит о том, какая сумма сбережений дала бы им реальное ощущение финансовой безопасности, половина респондентов в Латвии назвали сумму от 5 000 до 10 000 евро. В Литве и Эстонии ситуация аналогичная, но относительно больше респондентов, чем в Латвии, ответили, что чувствовали бы себя финансово защищенными, если бы откладывали более 10 000 евро.

Опрос населения был проведен "Norstat" по заказу крупного латвийского банка в апреле 2025 года. В опросе приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.