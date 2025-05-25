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Стоит ли переезжать из Риги в Даугавпилс? 1 869

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2025
grani.lv
Стоит ли переезжать из Риги в Даугавпилс?

На одном из городских форумов недавно появился пост, который собрал десятки откликов: «Здравствуйте! Хочу переехать из Риги в Даугавпилс. Расскажите, пожалуйста, как у вас дела обстоят в городе? Какой район вам нравится/не нравится и почему? Какие люди? Какой контингент?»

Судя по комментариям, в Даугавпилсе живут люди открытые, добрые и радушные, пишет городской портал Grani.lv.

Переезд — это всегда вызов. Особенно если речь идёт не просто о смене адреса, а о смене ритма жизни, общественной атмосферы и даже менталитета. Даугавпилс — город особенный: второй по численности населения в Латвии, но по духу — будто родной, домашний и, как часто говорят местные, «уютный». Именно это слово чаще всего мелькало в комментариях.

Город, где все друг друга знают

Даугавпилс — это не мегаполис, где соседи не здороваются в подъезде. Здесь на утренней прогулке по центру можно встретить бывшего учителя, своего автомеханика и соседа, который недавно помог завести машину. Эта «доступность» создаёт ощущение общности, но требует адаптации. В городе почти нет анонимности — всё на виду.

Как верно заметил один из комментаторов: «Контингент разный — от вечно недовольных до тех, кто счастлив сам и готов делать счастливыми других». Всё зависит от круга общения.

География дружбы: районы и их характер

Горожане откровенно делились мнениями о «любимых» и «не очень» районах. Среди микрорайонов, неудобных с точки зрения удалённости и транспорта, чаще всего упоминались Калкуны и Крыжи. Если нет машины, лучше обратить внимание на Центр, Кожзавод, Первомайку или Химию

Особой популярностью пользуется район Химия — множество положительных отзывов. Упоминались развитая инфраструктура (детские сады, школы, аптеки, магазины), зелёные зоны и близость к Стропскому озеру. «Здесь тихо, спокойно, всё рядом».

Первомайка — выбор для тех, кто ценит природу и прогулки у воды. Центр — универсальный вариант для тех, кто хочет «всё под рукой».

Работа и досуг: реалии небольшого города

Комментаторы честно предупреждают: без профессии или заранее найденного места работы может быть сложно. Зарплаты ниже, чем в Риге, выбор вакансий ограничен. Лучше всего себя чувствуют мастера с «золотыми руками»: строители, сантехники, электрики. К проверенным специалистам очередь может растягиваться на месяцы.

Бьюти-сфера в городе перенасыщена, но, по мнению некоторых комментаторов, страдает от низкого уровня сервиса. Новичкам советуют не только хорошо овладеть профессией, но и создать качественный клиентский сервис — как в Риге: с чаем, кофе и вниманием к деталям.

Что касается досуга, то, по мнению многих, «развлечений маловато»: боулинг, немного кино и пятничные вечеринки в клубах. Но для тех, кто ищет тишину и размеренность, это скорее плюс — «меньше суеты, меньше стресса».

Атмосфера: душевно и с юмором

Несмотря на упоминание некоторых бытовых сложностей, большинство комментариев были тёплыми и дружелюбными. Местные охотно делятся советами, хвалят свои районы и (немного) подтрунивают друг над другом. Как сказала одна из участниц дискуссии: «Приезжайте хотя бы ради того, что у нас прекрасные люди и добрая атмосфера. Сама из Риги, живу тут уже 20 лет. Жалею, что не переехала раньше».

И, пожалуй, это — лучший отзыв о городе.

Даугавпилс — город не для всех, но точно для тех, кто ищет спокойствие, близость к людям и ритм, в котором можно размеренно жить, а не только работать. Если вам по душе идея «все знают всех», вы не гонитесь за столичной динамикой и готовы к адаптации — попробуйте. Судя по откликам, местные жители будут только рады новым соседям.

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(1)
  • AS
    Antons Sobakins
    25-го мая

    Да это правда, сам прожил там 5 лет. Единственное чего не хватает, это моря, а то что зарплаты ниже, так это покрывает что и квартплата и некоторые продукты тоже ниже, вообщем одно другое покрывает, главное вообще найти работу, а так супер вообще.

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