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За год в Латвии на 100% выросло количество заявлений о дискриминации 4 3484

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и омбудсмен Юрис Янсонс.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и омбудсмен Юрис Янсонс.

Омбудсмен Юрис Янсонс (1973) находится на посту главного государственного правозащитника уже 14 лет. До Сейма на минувшей неделе он дойти не смог, но прислал депутатам очередной доклад.

Главной задачей латвийское бюро по правам человека считает безопасность — "широко воспринимаемую конструкцию, включающую как личную безопасность каждого человека, так и общества, так и государства".

Что волнует население

Сознательные жители Латвии достаточно широко пользуются возможностью обращений к омбудсмену. В прошлом году офис господина Янсонса получил 823 заявления на тему политических и гражданских прав (годом ранее — 676), 644 — о правах социальных, экономических и культурных (625), 420 — о правах детей (405). Во вновь созданный отдел предотвращения дискриминации писали 49 раз.

Наиболее распространенными являются темы защиты прав детей (15,12%), соблюдение принципа хорошего управления (13,29%), права на справедливый суд (12,46%).

Поступают также заявления о соблюдении права на защиту здоровья (6,03%), на собственность (5,42%), на образование (5,06%), на социальное обеспечение (4,02%).

Отдельно стоит упомянуть обращения заключенных (4,56%) и жалобы на пытки, бесчеловечное и унизительное обращение (4,56%). То, что в государстве ЕС и НАТО имеются сотни арестантов, чьи письма буквально вопиют, — это крайне тревожный сигнал. А вот свобода слова и высказываний, судя по всему, обеспечена в Латвии практически полностью — ибо на ее нарушение жаловались только 0,29% корреспондентов господина Янсонса.

Письма без ответа

В целом на 2784 письма в Бюро омбудсмена было дано только 1649 ответов — вероятно, столь высокое несовпадение по количеству можно объяснить тем, что часть обращений выполнена на негосударственном языке.

Что же до активных действий, то подчиненные Ю. Янсонса возбудили 70 проверочных дел (в 2024 году — 77). То есть можно сделать вывод — вероятность того, что ваше письмо омбудсмену приведет хоть к какому–то (не обязательно положительному) результату, составляет 2,5%.

Впрочем, доброе слово и кошке приятно — а в части советов государственная правозащита себя не ограничивает. Так, в прошлом году было оказано 1182 консультации по электронной почте (годом ранее — 1044), 1786 — по телефону (1412), 63 — очным порядком (70).

Это важно, ведь у многих людей отсутствуют средства для обращения к профессиональным адвокатам, а бюро — последняя возможность выяснить суть дела с правовой точки зрения.

"Юридически неприемлемое обращение"

А вот есть ли в ЛР дискриминация? Раздел такой, во всяком случае, в докладе Ю. Янсонса перед парламентом присутствует:

"Принцип запрета дискриминации закреплен во втором предложении статьи 91 конституции и в международно–правовых документах. Дискриминация — это юридически неприемлемое дифференцированное обращение, преследование, исключение или ограничение, а также указание на дискриминацию по признаку индивидуальных характеристик человека, таких как пол, социальное происхождение, инвалидность, возраст или другие обстоятельства".

И вот тут–то сюрприз — за прошлый год число заявлений о дискриминации выросло на 100 процентов!

Как утверждается в документе, за отчетный период наибольшее число случаев дискриминации усматривалось в связи с языковой тематикой. Она обогнала даже темы инвалидности и пола, что существенно отличается от динамики предыдущих лет.

Однако по оценке ведомства Ю. Янсонса это было вызвано скорее субъективным фактором: "Жалобы на возможную дискриминацию по признаку языка стали поступать чаще в первой половине года — чаще всего в мае. После этого количество жалоб такого рода уменьшилось. Рост числа заявлений может быть косвенно связан с политическими кампаниями отдельных партий в преддверии выборов в Европейский парламент".

Расшифровывая контекст "языковых" заявлений, правозащита отмечает, что те "относятся к возможным нарушениям в связи с применением языков в объявлениях о работе и в рабочей среде, а также в связи с правами работников говорить на государственном языке и действии, если работники являются беженцами из Украины". Из этого можно сделать вывод, что лингвистическое недовольство в первую очередь испытывают приверженцы национального курса.

Женское и мужское

В Латвии с высоких трибун говорится о стимулировании рождаемости. Между тем "заявления о дискриминации по половому признаку обычно связаны с вопросами, затрагивающими беременность". "Получены жалобы о возможностях получения полиса страхования здоровья во время отпуска по уходу за ребенком и возвращению на работу". Что занятно — "все чаще получаются жалобы мужчин по возможной дискриминации из–за пола".

В свою очередь, заявления лиц со статусом инвалида чаще всего касаются проблем доступа — не только физического, но и информационного, касающегося цифровой среды.

Но Юрис Янсонс предупреждает: если вы чем–то недовольны, то это еще ничего не значит! "В отчетном периоде, как и прежде, омбудсмен не во всех случаях установил нарушения запрета дискриминации. Можно сделать вывод, что за дискриминацию часто ошибочно признают нежелательное поведение или правовые нормы, с которыми человек не согласен и которые кажутся ему ограничивающими".

По всему видно, что внимание общества Латвии и его представителей, массмедиа существенно отличается от тех запросов, которые актуальны на Западе. К примеру, СМИ в своих обращениях к омбудсмену только 10 раз за год поднимали тему сексуального приставания, и один раз — расизма.

Господин Янсонс и его сотрудники регулярно выступают по Латвии с лекциями на животрепещущие темы. К примеру, большое внимание уделяется искусственному интеллекту и всему, что с ним связано. Также подготовлен материал "Что является и как распознать системную дискриминацию при занятости". Это, по мнению правозащитников, "поможет идентифицировать как видимые, так и латентно существующие формы дискриминации".

В качестве примера приводится поведение министра здоровья на одном из совещаний — когда он, реагируя на выступление одной из сотрудниц, повысил тон и даже хлопнул ладонью по столу. И вот пожалуйста — заявление в бюро по поводу возможной дискриминации по половому признаку.

Вердикт: последняя — не просматривается. "Было признано, что министр здоровья нарушил принцип хорошего управления, однако принимая во внимание, что он уже извинился, делается вывод, что участница совещания уже получила соразмерное возмещение".

Ну и возвращаясь к филологической теме: "Закон о правах пациентов предусматривает обязанность врача общаться с пациентом, в том числе с ребенком, на государственном языке. Однако закон также не запрещает иностранный язык для достижения лечебных целей". Вот такая диалектика — поди разбери…

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#омбудсмен
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Хорошо устроился чувак от ,,Согласия,, 14 лет бухает,получает охеренную зарплату,Палец о палец не ударил в борьбе с дискриминацией и все дела переложил на оффис. Но ,главное,просто ушел,видимо,в перебор,потому как такие нужны-Умеренные. Умеренные алкоголики,умеренные наркоманы,умеренные геи и проститутки,умеренные дебилы и умеренные нацисты.

    71
    3
  • lg
    lo gos
    26-го мая

    Да, это просто кусок мебели для интерьера.

    60
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го мая

    Какая может быть защита, когда руки трясутся и всё тело ходуном ходит?

    35
    2
  • Д
    Дед
    26-го мая

    Латышский суд, это отдельная песня. Прейльский суд принимает решение в котором черным по белому написано, что если ВИД просрочил рассмотрение дела на месяц, то это не имеет значения, если не нанесло ответчику убытков. В законе же сказано, что при просроках дело не рассматривается. Кстати, решение по суду было отправлено ответчику и , о чудо, почта не нашла почтовый ящик, хотя до этого случая успешно находила. На почте о таком письме из суда тоже не помнят. Латвия, однако, демократическая страна.

    36
    1
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