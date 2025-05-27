Даугавпилс потратит рекордную сумму на День города

Расходы на празднование Дня города Даугавпилса в этом году достигли 600 000 евро, что больше, чем в прошлом году, сообщила во вторник журналистам руководитель Дома Единства Диана Солдане, пишет ЛЕТА.

Солдане рассказала, что бюджет праздника составляет около 600 000 евро. Самую большую часть затрат составляет техническое обеспечение мероприятий, включая все праздничные сцены — на площади Единства, в сквере Пумпура, в музее Ротко, в «Солнечной школе», в парке Дубровина, а также техническое обеспечение Латгальского праздника песни.

"Сумма больше, чем в прошлом году, потому что и масштаб праздника значительно больше", — сказала Солдане. По её словам, разница в расходах "заметна".

Она не раскрыла гонорар группы «Bi-2» за выступление на празднике, сославшись на условия договора. В то же время праздничный фейерверк обойдётся городу в 49 000 евро, что примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Представители самоуправления на пресс-конференции подчеркнули, что рост расходов связан в том числе с тем, что в этом году отмечается юбилей города и одновременно проходят Латгальский праздник песни.

Ранее сообщалось, что с 29 мая по 1 июня в Даугавпилсе будет проходить программа культурных и развлекательных мероприятий, посвящённая Дню города.