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Кризис ещё не начался, а у больниц уже очереди 1 791

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Кризис ещё не начался, а у больниц уже очереди
ФОТО: Unsplash.com

Финансирование здравоохранения в Латвии по-прежнему остаётся одним из самых низких в Европейском союзе, и это влияет как на обеспечение повседневных потребностей, так и на планирование развития, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс и директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране подчёркнули значимость системы здравоохранения для общей безопасности страны. Аболс отметил, что "здоровье каждого человека и каждого новорождённого имеет огромное значение", так как оно влияет как на демографическое развитие, так и на экономическую безопасность государства. Здравоохранение, подобно армии, должно быть готово к кризисам, но, в отличие от оборонной отрасли, часто не получает необходимого финансирования.

Латвия сталкивается с серьёзным дефицитом финансирования здравоохранения, что напрямую отражается на здоровье и качестве жизни населения.

"Мы находимся в числе последних почти по всем показателям здравоохранения", — указала Маране, подчеркнув, что нехватка средств не должна становиться нормой.

По данным ОЭСР, у жителей Латвии на 20 лет меньше здоровой жизни по сравнению, например, со Швецией, и страна занимает лидирующие позиции по уровню самозаявленной инвалидности.

Пандемия выявила слабости системы здравоохранения — Латвии пришлось вводить более жёсткие ограничения, чем другим странам, из-за нехватки резервных мощностей. Аболс признал: "Швеция могла позволить себе большую свободу, потому что у них были койки, ресурсы". Этот пример показывает, что недостаточные инвестиции в мирное время снижают способность реагировать в кризисных ситуациях.

Разрабатываются важные стратегические документы в области онкологии, сердечно-сосудистого здоровья, материнства и детства. Однако, как подчеркнула Маране, "если этим планам не будет обеспечено соответствующее финансирование, они так и останутся просто бумагой". Поэтому важно, чтобы эти направления были реально профинансированы при планировании бюджета.

Аболс также отметил, что даже при сохранении текущего бюджета реальная выгода снижается из-за инфляции и роста издержек. "Работая в больнице, это видно совершенно чётко", — сказал он. Поэтому призыв заключается не только в сохранении существующего финансирования, но и в его увеличении, чтобы система здравоохранения могла эффективно реагировать на кризисы и обеспечивать благополучие населения в повседневной жизни.

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#здравоохранение #больницы
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(1)
  • Д
    Дед
    27-го мая

    При этом бюджет на каждого больного, чуть ли не самый большой в Европе. Ворують!

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