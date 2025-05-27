«Закупка-лотерея» школьного питания на 53 млн евро попала в поле зрения KNAB

Закупка школьного питания Рижской думы на сумму 53 миллиона евро попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сообщает агентство LETA со ссылкой на KNAB.

В KNAB пояснили, что следят за различными событиями и процессами в публичной сфере, в том числе за реализацией масштабных закупок, и этот случай не стал исключением.

Если KNAB обнаружит признаки нарушений или получит информацию, свидетельствующую о противоправных действиях в рамках своей компетенции в ходе реализации закупки, то бюро отреагирует, заверили в учреждении.

Передача TV3 «Nekā personīga» в воскресенье сообщила, что победитель в недавней закупке был определён случайным образом, поскольку 53 миллиона евро были распределены посредством жеребьёвки, в которой выиграла литовская компания. Самоуправление утверждает, что все предложения были одинаково хороши, поэтому в исключительном порядке применили лотерею.

В закупке участвовали семь претендентов. Условия позволяли создавать объединения предприятий, в результате чего квалифицировались даже фирмы, не связанные с питанием.

В отличие от предыдущих конкурсов, в этом не требовалось обеспечивать продукты высокого качества, не проводилось углублённое изучение предыдущих договоров претендентов и их фактических бенефициаров, сообщила передача. Из-за сниженных требований все участники получили одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя применили редко используемый метод — жеребьёвку.

Передача пояснила, что в конкурсе своё предложение подало объединение предприятий «Aleks un V, CNC», которое выиграло девять школ на общую сумму более 17 миллионов евро.

Согласно данным «Firmas.lv», ООО «Aleks un V» в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. В свою очередь, компания ООО «CNC» на паритетных началах принадлежит «Aleks un V» и ООО «Concord Service Group», владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.

С этой фирмой в апреле прошлого года расторгла договор дума Адажского края по поводу питания в основной школе Царникавы. Самоуправление пояснило передаче, что компания не выполнила ряд требований: не установила оборудование в срок, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставленных продуктов не соответствовало указанному в предложении, и у самоуправления пропала вера в то, что фирма будет добросовестно исполнять договорные обязательства.

В своём конкурсе Рига не оценивала прошлую деятельность претендентов.

Результаты закупки оспорили несколько фирм, участвовавших в жеребьёвке — ООО «Fristar», ООО «Baltic Restaurants Latvia» и ООО «Žaks 2». Жалобы были поданы в Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Результаты жеребьёвки вызвали опасения, что отдельные школы не смогут обеспечить питание участникам грядущих летом Праздника песни и танца школьников, сообщила передача «Nekā personīga». Исполнительный директор Риги отверг эти риски, заявив, что даже если БНЗ разрешит заключить договоры, новые поставщики питания начнут работу в образовательных учреждениях только с августа, а питание участникам праздника обеспечат нынешние подрядчики.

БНЗ должен рассмотреть жалобы в течение месяца.

Заседание антикоррупционной комиссии Рижской думы по этому вопросу планируется созвать в четверг, но точное время его проведения ещё уточняется.