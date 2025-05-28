Бетон сыплется, окна забиты: «Это медицина времён войны» — глава RAKUS о состоянии Онкоцентра

Для реализации проекта реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) государству следовало бы разрешить Восточной клинической университетской больнице Риги (RAKUS) взять заём, который медицинское учреждение впоследствии само и вернёт, заявил в беседе с агентством LETA председатель правления RAKUS Нормунд Станевич.

Станевич: Государству следует разрешить заём на строительство Онкологического центра

"Все предприятия так развиваются", — отметил он, добавив, что этот вариант предлагал также министру здравоохранения Хосаму Абу-Мери ("Новое Единство"), но разрешения не получил.

По словам Станевича, руководство больницы сделало всё возможное, но теперь вопрос источника финансирования реконструкции должен решаться на уровне государства.

Он также указал, что риторика Абу-Мери о перераспределении средств между Клинической университетской больницей имени Страдиня (PSKUS) и RAKUS фактически "противопоставляет клинические университетские больницы друг другу", что, по его словам, недопустимо.

"Ведь это деньги пациентов, а не PSKUS, RAKUS или ЛОЦ", — подчеркнул Станевич.

Он указал, что на общественном уровне должно быть понимание: государство должно оказывать больше поддержки клиническим университетским больницам. По его словам, региональные больницы сейчас "буквально золотом усыпаны" — средства направляются на строительство операционных залов в Балви, центров реабилитации в Вентспилсе и Валмиере, в то время как университетские больницы не интересуют никого на уровне государства.

"Те условия, которые сейчас у нас в университетской больнице, были в регионах пять-шесть лет назад", — отметил Станевич.

Также в этом году предусмотренные для университетских клиник средства были перераспределены в пользу региональных медучреждений. Между тем, в Туберкулёзном и пульмонологическом центре RAKUS бетон буквально осыпается со стен, а в нынешних помещениях ЛОЦ окна "затыкаются чем попало".

К примеру, в операционном блоке ЛОЦ в одной комнате одновременно можно оперировать двух пациентов.

"Это недопустимо, это не современная медицина — это медицина времён войны", — охарактеризовал ситуацию Станевич.

Он подчеркнул, что важно завершить строительство корпуса A2 PSKUS, чтобы снизить нагрузку на клинику неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS, куда ежедневно поступает до 260 пациентов.

В настоящее время идёт последний этап закупок для ЛОЦ, а точная стоимость проекта будет известна к концу июля.

Сегодня, после завершения строительных работ, были открыты помещения 10-го корпуса стационара "Гайльэзерс" RAKUS.

На первом этаже корпуса размещена Клиника интенсивной терапии с 13 койко-местами, включая две палаты-изолятора для пациентов с инфекционными заболеваниями. Все палаты оборудованы медицинскими потолочными консолями, подъёмниками и необходимым оснащением.

На втором этаже расположен дневной хирургический стационар с 13 постоперационными койками и четырьмя операционными, из которых две оборудованы для сложных вмешательств с применением рентгена.

После завершения ремонта 9-го и 10-го корпусов планируется реконструкция ЛОЦ и переоборудование операционных. На период работ онкологические пациенты временно будут переведены в 9-й корпус. Возврат в ЛОЦ планируется после завершения ремонта.

В RAKUS параллельно реализуется ряд инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщалось в передаче "Панорама" Латвийского телевидения, реализация давно ожидаемой реконструкции ЛОЦ находится под угрозой из-за нехватки средств. Министерство здравоохранения планирует крупные перераспределения бюджета — рассматривается возможность вернуть ранее выделенное PSKUS финансирование на строительство корпуса B, чтобы завершить работы в корпусе A2. По словам министра, на это потребуется больше средств, чем ожидалось. Он подчеркнул, что средства, которые будут перераспределены, — это деньги PSKUS, ранее временно направленные на строительство инфекционного отделения RAKUS.

После известий о перераспределении средств Станевич в пятницу подал в отставку с поста председателя совета PSKUS. До этого он курировал развитие обеих крупнейших больниц. Теперь, оставаясь только в RAKUS, он и руководство должны обосновать развитие стратегических инфраструктурных проектов. Такой отчёт уже подготовлен, но имеет ограниченный доступ.

Пациентская организация "Онкоальянс" планирует начать сбор подписей на портале Manabalss.lv в поддержку реконструкции Онкологического центра, а на следующей неделе — организовать пикет у здания Кабинета министров.