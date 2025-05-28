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Чтоб ни малейших сомнений: как полицейских Латвии проверяют на лояльность 2 1088

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Чтоб ни малейших сомнений: как полицейских Латвии проверяют на лояльность
ФОТО: LETA

Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Всё не так просто — проверка лояльности является частью более широкой системы, которая охватывает как процесс поступления, так и дальнейшее наблюдение во время обучения и службы. Эти проверки включают, например, проверку по реестру судимостей, но также охватывают и более широкие аспекты, такие как надёжность и мотивация кандидата.

Хотя Хоменко воздержался от раскрытия подробной информации о методах проверки лояльности, заявив, что «не хочет и не может раскрывать детали», он подтвердил, что процесс является тщательным и в него вовлечено несколько служб и значительные ресурсы, чтобы можно было провести предварительную проверку каждого человека.

Хоменко объяснил, что проверка лояльности в Государственной полиции — это углублённый и целенаправленный процесс, направленный на выявление «даже малейших сомнений в лояльности государству». Он подчеркнул, что такие проверки не проводятся поверхностно, а имеют чёткую цель — гарантировать, что на службу поступают лица с искренним намерением служить стране.

Проверка лояльности не является разовой процедурой — она продолжается и в процессе обучения в Колледже Государственной полиции, ведь самым важным событием для будущих полицейских является принесение присяги.

Присяга, которая происходит примерно после трёх месяцев интенсивной педагогической и образовательной работы, является торжественным обещанием служить государству и обществу. В этот период колледж особенно тщательно оценивает курсантов, чтобы убедиться в искренности их намерений. «Мы убеждаемся в том, что намерения кандидатов действительно искренни — служить государству», — пояснил Хоменко.

Хоменко уверен в компетентности Государственной полиции в вопросах проверки лояльности. «Экспертиза Государственной полиции в этой области огромна, а сотрудничество между службами — очень тесное», — отметил он, подчеркнув, что при возникновении даже малейших сомнений в лояльности кандидата или сотрудника действия предпринимаются незамедлительно. «Мы действуем сразу», — подтвердил он.

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#госполиция #лояльность
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(2)
  • bt
    bory tchist
    28-го мая

    for aleks: тупенький деревянный aleks-буратино, тебе, если не сегодня, то завтра уже – пора поселиться в путинской россии ! (и смердеть o нынешнем положении в мире – оттуда

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  • A
    Aleks
    28-го мая

    Присягу военные и полицейские дают государству,а не народу Латвии,поэтому лояльных народу там нет и они все будут выполнять любые приказы,даже противоречащие здравому смыслу и состраданию. Это ж полицаи,если кто не понял.А кто не знает,кто такие полицаи,то посмотрите фильмы или почитайте книги про ВОВ.

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