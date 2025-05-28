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Потратят более миллиона евро: солнечные панели появятся в некоторых школах и соцучреждениях Риги 0 413

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Потратят более миллиона евро: солнечные панели появятся в некоторых школах и соцучреждениях Риги
ФОТО: Unsplash

С целью снижения затрат на электроэнергию, уменьшения выбросов CO2 и поощрения использования возобновляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях, Рижская дума в этом году установит солнечные панели и аккумуляторы в пяти средних школах, в центре социальной помощи "Гайльэзерс" и в дневном центре по адресу улица Приедайнес, 11, пишет ЛЕТА.

Согласно плану действий Риги в области устойчивой энергетики и климата, к 2030 году все муниципальные здания будут использовать только возобновляемую электроэнергию, что позволит снизить затраты на энергию и реализовать мероприятия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Комбинация солнечных панелей и аккумуляторов позволит более эффективно использовать произведённую электроэнергию — потреблять её из общественной сети в часы, когда цена на неё низкая, одновременно заряжая аккумуляторы, чтобы в часы высокой стоимости использовать энергию, произведённую солнечными панелями и накопленную в аккумуляторах.

Потребление электроэнергии в учебных заведениях составляет значительную часть общего энергопотребления здания и его расходов. Солнечные панели и аккумуляторы будут размещены в пяти средних школах — 72-й средней школе Риги, Тейкской средней школе, 49-й средней школе, Рижской средней школе “Ханзас” и Имантской средней школе. Всего будет установлено 1918 солнечных панелей.

Мощность солнечных панелей рассчитана так, чтобы 80% произведённой солнечной энергии потреблялось сразу, а излишки накапливались в аккумуляторах для последующего использования.

Солнечные панели с аккумуляторами планируется установить также в муниципальном центре социальной помощи "Гайльэзерс", расположенном на улице Хипократа, 6, в Риге, и в Рижском центре социальных услуг на улице Приедайнес, 11. Для центра "Гайльэзерс" мощность солнечных панелей определена таким образом, чтобы 84,4% произведённой энергии потреблялось сразу, а оставшееся количество сохранялось в аккумуляторах.

Тем временем новое здание дневного центра и дома для группового проживания Рижской думы по адресу Приедайнес, 11 уже сейчас почти на 100% является климатически нейтральным.

Проекты реализуют Рижское энергетическое агентство и Департамент недвижимости Рижской думы до 30 ноября 2025 года.

Комитет по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы в мае поддержал выделение финансирования на установку солнечных панелей: 817 013 евро для учебных заведений, 324 560 евро для центра социальной помощи "Гайльэзерс" и 102 038 евро для Центра социальных услуг на улице Приедайнес.

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#рига #экология #солнечные панели #солнечная энергия
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