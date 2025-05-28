В школе должны быть уроки по управлению дронами — экс-министр обороны

В Риге сегодня проходит международный саммит оборонных инноваций Drone Summit 2025, который собрал более 1500 экспертов, политиков и предпринимателей со всего мира. В центре внимания — беспилотные технологии, международная кооперация и поддержка Украины, пишет LSM+.

Какую роль Латвия играет в формировании новой архитектуры безопасности в Европе? Об этом программа «Домская площадь» на Латвийском радио 4 поговорила с экс-министром обороны Латвии, председателем правления Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артисом Пабриксом.

Саммит имеет большое значение для Латвии, говорит Пабрикс. Поскольку, с одной стороны, он отражает быстро растущую роль беспилотников в войне, а с другой — укрепляет позиции нашей страны в оборонной системе Европейского союза и НАТО.

По словам Пабрикса, Латвия сейчас является лидером среди стран Балтии в производстве беспилотников — как воздушных, так и морских, а также наземных. Главной проблемой отрасли он назвал излишнюю бюрократизацию государственных закупок: «Технически, практически у нас все есть для производства дронов. Мы готовы расширять производство. Но мы не можем работать без госзакупок. Военная промышленность не работает на свободном рынке, она не может существовать без долгосрочных заказов от вооруженных сил. И тут мы сталкиваемся с определенными проблемами. Нам нужна большая осведомленность правительства, меньше бюрократии, более быстрый процесс заказа».

Однако мало произвести современные дроны — нужны люди, которые умеют ими управлять. Пабрикс считает, что обучение кибербезопасности и основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи. «Конечно, уже сейчас есть различные частные школы и курсы. Яунсардзе также обучает молодежь управлению дронами. Эти программы развиваются, и промышленность готова их поддерживать. Но самым правильным было бы включение программы по управлению дронами в школьный учебный курс по гражданской обороне».

Пабрикс подчеркивает, что развитие индустрии дронов существенно влияет на помощь Украине: «Мы видим, что Россия не готова ни к перемирию, ни к миру. Я думаю, что это приведет к тому, что западные союзники будут оказывать Украине все более существенную военную помощь. Не думаю, что у России есть возможность сильно изменить ситуацию в военном отношении. Да, она может терроризировать мирных жителей, может уничтожать ракетами гражданские объекты и города, но это не дает ей никакого серьезного преимущества на фронте».

Пабрикс считает, что Евросоюз слишком затянул с помощью Украине, но «лучше позже, чем никогда». «Самое главное сейчас, когда эти политические ограничения сняты, — вооружить Украину потенциалом, чтобы она могла нанести ответный удар. Россия должна понять, что ее преступления не могут продолжаться бесконечно и безответно».