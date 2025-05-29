Правительство борется с очередями из Латвии в Россию: расплачиваться будут очередники

Одобрены изменения в Законе о государственной границе ЛР: для пунктов пропуска в Россию и Беларусь будет введена предварительная электронная заявка или бронирование очереди. Кстати, это будет платная услуга.

Придется абонировать заранее

Как указывает Министерство сообщения (МС), сейчас перед пограничными КПП Гребнево, Терехово и Патерниеки возникают большие очереди из грузов, пассажирских перевозчиков и легковых автомобилей. В результате их водители и пассажиры вынуждены долгое время находиться в "ненадлежащих и антисанитарных условиях".

Поправки призваны это изменить. Очереди станут электронными. Водитель, владелец или держатель транспортного средства должен будет до пересечения границы зарегистрироваться, указав место, дату, время и приоритет пересечения границы.

В электронной системе будет обрабатываться информация как о самом транспортном средстве, его водителе и пассажирах, так и о контрольных мероприятиях, проводимых по перевозимому грузу и товарам.

При этом выиграют как перевозчики, так и водители, которым больше не придется долго стоять в очереди, чтобы пересечь государственную границу, уверяет министр сообщения Атис Швинка.

Придется платить от 10 до 20 евро

МС поясняет: регистрация в системе бронирования электронной очереди будет платной услугой — от десяти до двадцати евро. Деньги будет вносить водитель, владелец или держатель транспортного средства.

Собранные средства будут инвестированы в поддержание и дальнейшее совершенствование системы электронной регистрации очереди, а также обустройство движения в окрестностях пунктов пропуска через государственную границу.

Как считают в МС, в целом система будет выгодной для пользователей: простой на приграничных дорогах обходится не менее чем в 70 евро в день, и в настоящее время очередь может занять до 15 дней. При электронной очереди время простоя может сократится в 4 раза.

Руководителем системы бронирования электронной очереди и обработки данных будет ГАО "Дирекция автомобильного транспорта", администратором электронной системы управления процессом пересечения и контроля границы и обработки данных — Служба госдоходов, а функции создания, обслуживания и совершенствования обеих систем будет выполнять ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения".

Номерки выдадут осенью

Планируется, что электронная система бронирования очередей начнет действовать с 1 октября 2025 года, а полная электронная система управления процессом пересечения и контроля границы — с 1 июля 2028 года.

Законопроект еще предстоит принять Сейму, однако его будет предложено признать срочным.