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Правительство борется с очередями из Латвии в Россию: расплачиваться будут очередники 55 3636

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Правительство борется с очередями из Латвии в Россию: расплачиваться будут очередники
ФОТО: LETA

Одобрены изменения в Законе о государственной границе ЛР: для пунктов пропуска в Россию и Беларусь будет введена предварительная электронная заявка или бронирование очереди. Кстати, это будет платная услуга.

Придется абонировать заранее

Как указывает Министерство сообщения (МС), сейчас перед пограничными КПП Гребнево, Терехово и Патерниеки возникают большие очереди из грузов, пассажирских перевозчиков и легковых автомобилей. В результате их водители и пассажиры вынуждены долгое время находиться в "ненадлежащих и антисанитарных условиях".

Поправки призваны это изменить. Очереди станут электронными. Водитель, владелец или держатель транспортного средства должен будет до пересечения границы зарегистрироваться, указав место, дату, время и приоритет пересечения границы.

В электронной системе будет обрабатываться информация как о самом транспортном средстве, его водителе и пассажирах, так и о контрольных мероприятиях, проводимых по перевозимому грузу и товарам.

При этом выиграют как перевозчики, так и водители, которым больше не придется долго стоять в очереди, чтобы пересечь государственную границу, уверяет министр сообщения Атис Швинка.

Придется платить от 10 до 20 евро

МС поясняет: регистрация в системе бронирования электронной очереди будет платной услугой — от десяти до двадцати евро. Деньги будет вносить водитель, владелец или держатель транспортного средства.

Собранные средства будут инвестированы в поддержание и дальнейшее совершенствование системы электронной регистрации очереди, а также обустройство движения в окрестностях пунктов пропуска через государственную границу.

Как считают в МС, в целом система будет выгодной для пользователей: простой на приграничных дорогах обходится не менее чем в 70 евро в день, и в настоящее время очередь может занять до 15 дней. При электронной очереди время простоя может сократится в 4 раза.

Руководителем системы бронирования электронной очереди и обработки данных будет ГАО "Дирекция автомобильного транспорта", администратором электронной системы управления процессом пересечения и контроля границы и обработки данных — Служба госдоходов, а функции создания, обслуживания и совершенствования обеих систем будет выполнять ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения".

Номерки выдадут осенью

Планируется, что электронная система бронирования очередей начнет действовать с 1 октября 2025 года, а полная электронная система управления процессом пересечения и контроля границы — с 1 июля 2028 года.

Законопроект еще предстоит принять Сейму, однако его будет предложено признать срочным.

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#граница
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Антон Городницкий
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(55)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го мая

    Уважаемые читатели! Не кормите больного на голову тролля, не вступайте с ним в диалог! Человек неадекватен, это видно (видимо, после того как абу Мери поднял цены на лекарства, еще один местный Сенька остался без таблеток). Появление таких персонажей и импотентное поведение редакции приведет к тому, что читать всеорк придется другие ресурсы.

    11
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    30-го мая

    вскоре (читать другие ресурсы).

    3
    2
  • AE
    Al Ekses
    Имя не указано
    29-го мая

    Проблема в том, что не свинья родилась в конюшне, а медвежата в свинарнике )))

    3
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Имя не указано
    30-го мая

    Бабушка Ланга, ты зачем мужиком Сенькой прикидываешься? Да еще врешь, что ты русская - ту же якутка, приехавшая в Латвию из Белоруссии!

    11
    0
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    30-го мая

    В Латвии 40% русских, 20% латгальцев, 40% латышей. То, что латвийское государство игнорирует латгальцев, это не значит, что их нет. Далеко, не каждый латгалец считает себя латышом.

    9
    2
  • З
    Злой
    Имя не указано
    29-го мая

    Иди к нам, мы 3 года электриков найти не можем, некому работать, на смены не можем найти, если ещё и уедутлюди

    8
    2
  • З
    Злой
    Имя не указано
    29-го мая

    Иди к нам, мы 3 года электриков найти не можем, некому работать, на смены не можем найти, если ещё и уедут люди массово то вам конец в экономике, будешь учить один из арабских языков

    6
    1
  • З
    Злой
    Имя не указано
    29-го мая

    Лука- прояви инициативу, чтобы сейм рассмотрел закон о возможности вернуть статус негражданина тем кто натурализовался.

    8
    2
  • З
    Злой
    Имя не указано
    29-го мая

    Ак я говорю, нам нужны электрики, слесаря и инженера на смену, никто не идёт, среди вас, латышей, совсем плохо с технарями, а у нас критическая ситуация и этот недобор почувствует каждый

    9
    0
  • AE
    Al Ekses
    Имя не указано
    29-го мая

    Потому что, Luka Senka, Латвия это наша Родина, а не ваша. Вы и езжайте отсюда, вам здесь не рады.

    20
    0
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    29-го мая

    Извините, местные, это кто? Латыши? Так вас же меньшинство. Да и хрен с вами не уважайте. Если государство или кто то согласен выкупить мое имущество по цене, за которую я смогу купит тоже самое в России, освобожу я вашу Латвию от себя в один день. Но латыши предпочитают выгнать и украсть, посему, будет Латвия русской, хотя бы на половину. А с Путиным или нет, мне по барабану.

    15
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    за 30 лет нарожали идиотов

    24
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    Luka Senka,

    вас ждет урановый рудник

    18
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Все силы у ,,Дон кихотов,,уходят на борьбу с ветряными мельницами,а надо бы заниматься делом:думать о демографии,о здравоохранении,об образовании ,об улучшении качества жизни ,но у этой крипты другие задачи...

    20
    2
  • З
    Злой
    Aleks
    29-го мая

    Лука- не поможет подготовка, силы неравные, , это всё равно что на ринг поставить 2- х летнего ребёнка против боксёра- тяжеловеса профессионального

    17
    1
  • З
    Злой
    Aleks
    29-го мая

    Лука- это я не про латвию, там шансов как у муравья.

    11
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го мая

    Нормальные люди, в страну развизавшую войну не ездят (это как минимум, молчаливая, поддержка) А коль уехали, то пускай там и остаются... И это не автор первого поста, ссосист(и слово то какое 🤣) а вы Рожи Кремлёвские!Россию бойкотировать нужно, а не шастать туда, несмотря не на что, таким образом вы поддерживаете это мракобесие.. И те у кого там какие-то действительно серьезные дела, это человек 3\10.. Тех кто туда попёрся, нужно на границе лишат. Гражданства или вида на жительство и не впускать обратно, там и сидите! Кстати у финов с эстонцами, уже есть такая, задумка на рассмотрении!

    3
    59
  • З
    Злой
    Иннокентий Сидоров
    29-го мая

    Почему нельзя вернуть статус негражданина, я думаю многие бы воспользовались этим.

    8
    1
  • AE
    Al Ekses
    Иннокентий Сидоров
    29-го мая

    Не впускать назад говоришь? Даа… никакой фантазии, как почти сто лет, так и сейчас любимая мечта это обокрасть соседа.

    11
    0
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    29-го мая

    Нормальные люди не ограничивают и не оценивают свободу других людей. Если Вам не нравится, что делают другие люди, не ограничивая Ваших свобод, то это Ваша болезнь и проблемы. Именно такие люди, которые лезут в жизнь других и пытаясь регулировать их действия и довели Латвию до такой, какая она сейчас. Главный принцип демократии- не говори мне, что делать, не узнаешь, куда тебе идти.

    161
    2
  • Ш
    Шурик
    Имя не указано
    29-го мая

    Зря Вы с этим соссистом на "Вы" ... Это обычный провокатор ! ☝️

    47
    2
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    29-го мая

    Шурику. За что его не уважать? Это всего лишь идеи. которые мне не нравятся, а может, он как человек самый хороший в мире, думаю, для его родственников так и есть. За идею, нужно бить идеей, а за оскорбление по морде.

    17
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Имя не указано
    29-го мая

    Не тебе, убогому, судить, чито мне делать и куда мне ездить.

    19
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    Вспоминаем, что по истечении 25 лет с 1991 все, так называемые «постсоветские» республики, как юридические, лица стали подлежать ликвидации. Согласно тем же правилам, в связи с истечением срока действия Конституций этих юрисдикций, по истечении 30 лет должны быть официально (юридически) закрыты и Министерства финансов или их эквиваленты.

    Кроме всего прочего, у этих республиканских юрисдикций ещё и закончился срок аренды территорий Советского Союза. Выражаясь юридическим языком, они превратились в мятежные территории... без фактической государственности, с временными конституциями.

    Эти юрисдикции уже юридически закрыты:

    Беларусь: 15.03.1994/15.03.2024 Киргизия: 05.05.1993/05.05.2023 Латвия: 15.02.1992/15.02.2022 Литва: 25.10.1992/25.10.2022 Молдавия: 27.08.1994/27.08.2024 Российская Федерация:12.12.1993/12.12.2023 Таджикистан: 06.11.1994/06.11.2024 Туркменистан: 18.05.1992/18.05.2022 Узбекистан: 08.12.1992/08.12.2022 Эстония: 28.06.1992/28.06.2022

    Этим готовиться на выход:

    Азербайджан: 12.11.1995/12.11.2025 Армения: 05.07.1995/05.07.2025 Грузия: 24.08.1995/24.08.2025 Казахстан: 30.08.1995/30.08.2025 Украина: 28.06.1996/28.06.2026

    27
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    Ты что куришь, убогий?🤣Вот тебя так знатно вштырило.. 🤦Учи историю недоросль, а не бред пиши! Как готов вывернуться и искрутится , доказывая свою преданность Кремлю, готовы любой идиотизм с бодуна, за правду выдавать!Надо же такое напридумывать. Я даже до конца читать не стал, с первых строчек там диагноз вырисовывается!

    2
    15
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    перед сносом всех КПП на территории СССР, торг компании хотят нажраться баблом, кто себе в карман, кто куда себе еще

    44
    3
  • З
    Злой
    29-го мая

    Бардак на границе которому уже 3 десятка лет это конечно спецом, чтобы, так сказать отбить охоту.

    70
    2
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Сначала создали проблему, уменьшив пункты перехода и запретив переход через границу, теперь ее пытаются решать за счет людей. Главное, что ничего не получится, потому что контролировать транзитников они не могут, и будут они приезжать не по графику и стоять в очередях не пропуская оплаченных.

    102
    2
  • З
    Злой
    Дед
    29-го мая

    Лука- нет проблем заплатить, проблема в том что и за плату вы проблем надевайте лишь бы людям запретить ездить, такая сущность ваша.

    11
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го мая

    А воздух на границе пока еще бесплатный? Недоработочка - такие бабки мимо кармана проплывают...

    82
    1
  • Ш
    Шурик
    Мимо проходил
    29-го мая

    Сенька , ссышь правду увидеть своими глазами ? 😉

    30
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    29-го мая

    Этого больного разорвет, если он окажется вблизи российской границы! Я не любитель вида взрувающихся задниц (ну или что там у него вместо головы). Пусть живёт, болезный...

    12
    1
  • NB
    Nose Bose
    Мимо проходил
    29-го мая

    Luka Senka так и поступают. Или ты думаешь эмиграция такая от счастья тут жить? :)

    7
    2
  • NB
    Nose Bose
    Мимо проходил
    29-го мая

    ты какой-то подросток. Не все, кто против сегодняшней местной полотики апартеида, за Россию. Внезапно. Я свалю в на Запад. Потому что такие, как ты и местные пуйки ведете себя так. И, внезапно №2, вы вместе и вымрете :)

    8
    1
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