ЦСУ: зарплаты в Латвии снова выросли! У кого?

В то время как в Германии, Франции и других развитых странах ЕС статистические управления показывают медианную зарплату (включая службу "Евростат"), - она лучше отражает реальную ситуацию на рынке труда, - латвийское ЦСУ продолжает измерять "среднюю" зарплату, которая всегда значительно выше медианной и не отражает реального уровня доходов большинства населения.

В первом квартале этого года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за работу на полную ставку составила 1757 евро, что на 8,3% или 134 евро больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в первом квартале выросла на 9,4% до 1766 евро, в общественном секторе - на 5,8% до 1753 евро.

В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также государственные и муниципальные предприятия, средняя брутто-зарплата составила 1679 евро, что на 4,5% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В свою очередь средняя нетто-зарплата составила 1305 евро, или 74,3% от брутто-зарплаты, и за год выросла на 10,6%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 7%.

Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку в первом квартале составила 1403 евро, что на 8,5% или 110 евро больше, чем в первом квартале 2024 года. Медиана оплаты труда после уплаты налогов составила 1076 евро, увеличившись за год на 12,4%.

Как отметили в ЦСУ, на изменение средней оплаты труда влияет не только рост или уменьшение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения на рынке труда. Влияние упомянутых факторов выражается в изменениях фонда оплаты труда и численности занятых на полную ставку.

В первом квартале выше средней по стране средняя месячная зарплата была в финансовой и страховой деятельности - 3222 евро, в сфере информационно-коммуникационных услуг - 2809 евро, в энергетике - 2390 евро, в сфере научно-технических услуг - 2305 евро, в госуправлении - 1997 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1872 евро, в сфере здравоохранения и социального ухода - 1775 евро.

Самая маленькая среднемесячная зарплата до уплаты налогов была в гостиничной отрасли и общепите - 1116 евро до уплаты налогов.

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в первом квартале была в Рижском регионе - 1943 евро, а самая низкая в Латгале - 1259 евро. Разница зарплат между Ригой и Латгале составила 35,2%.