Латвийцы меняют имена: в желании интегрироваться и сменить пол

С 2019 года в Латвии сменили имя 1360 человек, семь из них - в связи со сменой пола.

С начала 2019 года до конца прошлого года в Латвии сменили имя 1 360 человек, а в прошлом году это число достигло почти 400, свидетельствуют данные Министерства юстиции.

Чаще всего - в 1 273 случаях - имя меняли из-за того, что оно затрудняло интеграцию человека в общество, но были и другие причины, например, в семи случаях такое решение было обусловлено сменой пола человека.

В 2019 году сменили имя 205 человек - 46 мужчин и 159 женщин. В том числе 150 человек сменили имя, потому что оно затрудняло интеграцию в общество, 50 человек хотели добавить второе имя к имени, данному при рождении, а трое сменили пол. В двух случаях в 2019 году один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 2020 году имя сменили 216 человек - 56 мужчин и 160 женщин. В 165 случаях имя было изменено из-за того, что оно затрудняло интеграцию в общество, 48 человек хотели добавить второе имя к имени, полученному при рождении, и один человек изменил свой пол. В двух случаях один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 2021 году сменили имя 274 человека, в том числе 82 мужчины и 192 женщины. Как и в другие годы, в 2021 году наиболее частой причиной смены имени - 189 раз - было то, что оно затрудняло интеграцию человека в общество. 81 человек хотел добавить второе имя к имени, полученному при рождении, а три человека изменили свой пол. В одном случае один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 2022 году 317 человек изменили свои имена - 88 мужчин и 229 женщин. Из них 223 человека изменили имя, поскольку оно затрудняло их интеграцию в общество, 93 человека хотели добавить второе имя к первому, а в одном случае один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за преступление.

В 2023 году имена сменили 348 человек - 99 мужчин и 249 женщин. В том числе 256 человек испытывали трудности с интеграцией в общество из-за своего старого имени, 91 человек хотел добавить второе имя к своему имени при рождении, и в одном случае один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.

В прошлом году имена сменили 384 человека, в том числе 108 мужчин и 276 женщин. 290 человек изменили свои имена из-за трудностей с интеграцией в общество, а 94 человека хотели получить второе имя.