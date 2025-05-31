Латвийские копчености не вписываются в требования ЕС

Аббревиатура ПАУ расшифровывается как «полициклические ароматические углеводороды». Этим термином обозначаются различные соединения, выделяемые в процессе горения и нагревания целого ряда органических материалов. Например, ПАУ образуются при приготовлении на гриле и при копчении мяса, рыбы и других продуктов. Это тот самый аромат дымка, который придает им неповторимый вкус.

Причем дымок может быть как натуральным (то есть полученным при традиционном способе копчения с помощью сжигания древесных опилок), так и искусственным, который делается при помощи «жидкого дыма» и различных ароматизаторов, придающих любому продукту специфический вкус и запах копченостей. Второй способ дешев и быстр.

Беда в том, что часть соединений, содержащихся как в горящих дровах, так и некоторых ароматизаторах — это канцерогены, смертельно опасные для нашего здоровья. При длительном употреблении копченостей они накапливаются в жировой ткани и могут спровоцировать онкологические заболевания.

По этой причине Еврокомиссия и настаивает на ужесточении норм содержания ПАУ, требуя ряд ароматизаторов дыма в производстве (их насчитали восемь, и они способны даже повредить ДНК клетки) запретить, а содержание полициклических ароматических углеводородов в копченостях, получаемых по традиционной технологии, - уменьшить до 13,3%.

Эти требования болезненно ударят по латвийским производителям, которым, чтобы подтянуть свою продукцию до европейских норм, придется пересматривать рецептуру, изменять маркировку и даже перестраивать производственный процесс. А это — огромные вложения.

Кроме того, это изменит привычный вкус наших традиционных копченых продуктов, полюбившихся как местным, так и зарубежным покупателям. Латвийские шпроты, копченая рыба и мясо, копченый сыр потеряют свою неповторимость, и не факт, что понравятся потребителям в обновленном «европейском» облике. Однако иных вариантов у наших производителей не останется: не соответствующая европейским нормам продукция не сможет поставляться на экспорт в страны Евросоюза.

Именно по этим причинам на встрече с комиссаром ЕС по вопросам пищевой безопасности Оливером Вархеи латвийский министр земледелия Армандс Краузе и заявил, что предложенные Еврокомиссией изменения по нормам ПАУ угрожают латвийским производителям традиционных продуктов и могут добить отрасль, которая из-за инфляции и роста цен на энергоносители и без того выживает с трудом. Поэтому Краузе призал отложить пересмотр норм ПАУ — как минимум до завершения научной оценки безопасности продуктов традиционного копчения, которую в настоящее время проводит Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.

Услышат ли его в Еврокомиссии, где обычно слышат только самих себя? Это большой вопрос...