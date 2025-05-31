Baltijas balss logotype

Латвийские копчености не вписываются в требования ЕС 5 1695

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
grani.lv
Латвийские копчености не вписываются в требования ЕС

Министр земледелия Армандс Краузе бьет тревогу. Из-за планов Еврокомиссии изменить нормы ПАУ в копченых продуктах латвийские шпроты, копченое мясо и сыр находятся под угрозой.

Аббревиатура ПАУ расшифровывается как «полициклические ароматические углеводороды». Этим термином обозначаются различные соединения, выделяемые в процессе горения и нагревания целого ряда органических материалов. Например, ПАУ образуются при приготовлении на гриле и при копчении мяса, рыбы и других продуктов. Это тот самый аромат дымка, который придает им неповторимый вкус.

Причем дымок может быть как натуральным (то есть полученным при традиционном способе копчения с помощью сжигания древесных опилок), так и искусственным, который делается при помощи «жидкого дыма» и различных ароматизаторов, придающих любому продукту специфический вкус и запах копченостей. Второй способ дешев и быстр.

Беда в том, что часть соединений, содержащихся как в горящих дровах, так и некоторых ароматизаторах — это канцерогены, смертельно опасные для нашего здоровья. При длительном употреблении копченостей они накапливаются в жировой ткани и могут спровоцировать онкологические заболевания.

По этой причине Еврокомиссия и настаивает на ужесточении норм содержания ПАУ, требуя ряд ароматизаторов дыма в производстве (их насчитали восемь, и они способны даже повредить ДНК клетки) запретить, а содержание полициклических ароматических углеводородов в копченостях, получаемых по традиционной технологии, - уменьшить до 13,3%.

Эти требования болезненно ударят по латвийским производителям, которым, чтобы подтянуть свою продукцию до европейских норм, придется пересматривать рецептуру, изменять маркировку и даже перестраивать производственный процесс. А это — огромные вложения.

Кроме того, это изменит привычный вкус наших традиционных копченых продуктов, полюбившихся как местным, так и зарубежным покупателям. Латвийские шпроты, копченая рыба и мясо, копченый сыр потеряют свою неповторимость, и не факт, что понравятся потребителям в обновленном «европейском» облике. Однако иных вариантов у наших производителей не останется: не соответствующая европейским нормам продукция не сможет поставляться на экспорт в страны Евросоюза.

Именно по этим причинам на встрече с комиссаром ЕС по вопросам пищевой безопасности Оливером Вархеи латвийский министр земледелия Армандс Краузе и заявил, что предложенные Еврокомиссией изменения по нормам ПАУ угрожают латвийским производителям традиционных продуктов и могут добить отрасль, которая из-за инфляции и роста цен на энергоносители и без того выживает с трудом. Поэтому Краузе призал отложить пересмотр норм ПАУ — как минимум до завершения научной оценки безопасности продуктов традиционного копчения, которую в настоящее время проводит Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.

Услышат ли его в Еврокомиссии, где обычно слышат только самих себя? Это большой вопрос...

Читайте нас также:
#евросоюз #вредные продукты
39
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • aa
    aa aa
    1-го июня

    С копчением пора завязывать, согласен. Однако, хамон тоже не брокколи, соли пуд в нём. Давайте закрывать и хамон тоже.

    2
    2
  • З
    Злой
    1-го июня

    Несколько лет назад уже хотели закрыть копчёности, я тогда много написал в защиту наших, а теперь очень хорошо- чем хуже здесь тем лучше!

    2
    1
  • lg
    lo gos
    31-го мая

    Всё закрывайте, И жрите европейскую синтетическую химию

    62
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    31-го мая

    Хотели в ЕС? Ну так черпайте теперь полной ложкой.

    105
    6
  • A
    Aleks
    31-го мая

    Так Латвия независимая ж страна,о чем нам толкуют уже лет 30?Или мы ж все ж под оккупацией Брюсселя?!

    111
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 716
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1322
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2454
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 218
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 251
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 562
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 304
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 188
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 218
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 251

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео