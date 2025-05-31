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Санитары города: сбор бутылок как бизнес и «мафия» в районах Риги 2 1826

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
kasjauns.lv
Санитары города: сбор бутылок как бизнес и «мафия» в районах Риги

В Латвии введенная система депозита тары не только помогает сохранять окружающую среду, но и становится неожиданным источником дохода для уличных сборщиков – как признался один из них, за пару часов можно собрать на целую «десятку», но конкуренция в «бизнесе» жесткая, а территорию приходится делить с другими.

«За два часа можно заработать "десятку"! Люди выбрасывают… Наверное, не контролируют, я не знаю», — так в интервью телепередаче TV24 «Эко-логика. За и против?» признался один бездомный, встретившийся у пункта приема депозитной тары, пишет Otkrito.lv.

Он откровенно рассказал, сколько ему удается заработать за короткий промежуток времени, собирая выброшенные другими людьми пустые бутылки на улице, и как в целом оценивает введенную в Латвии систему депозита тары. «Кажется, что одна бутылка дома – ну что там, пустяк, брошу в мусорку! А это ведь десять центов… Да, я зарабатываю на этом», — рассказал бездомный.

«Я курю нормальные сигареты, не контрабандные. Могу себе позволить», — добавил он, вынимая сигареты из кармана, чтобы закурить.

Однако бездомный признал, что сбор тары на улицах Риги сопровождается «большой конкуренцией». В интервью он отметил: «Можно и по голове получить… Здесь, в Плявниеках, опасно, Агенскалнс – это моя территория, я прихожу оттуда. А здесь другая мафия!»

После этой реальной истории о том, как работает депозитная система в повседневной жизни, в передаче TV24 приглашенные эксперты подробно проанализировали, как они оценивают эффективность системы депозита и достигнуты ли поставленные цели.

«Депозитная система потому и называется депозитной системой – это финансовая мотивация. Если есть люди, для которых эти 10 центов ничего не значат и которые не могут преодолеть свою лень или нежелание, то это сделает кто-то другой», — так прокомментировал рассказ бездомного председатель правления SIA Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.

«Иногда мы злимся, что переворачивают мусорные контейнеры и так далее, но решение очень простое – не бросайте депозитную тару в мусорный контейнер, тогда никто ничего не будет переворачивать. Тогда эти люди быстро поймут, что там ничего не найти», — предложил он. Кроме того, он отметил, что и в других странах «парки поделены на территории», в которых ищут тару.

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#тара #бездомные #депозит
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Оставить комментарий

(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    31-го мая

    Я специально оставляю пустую тару для депозита более неимущим людям, чем я. Это моя принципиальная позиция.

    Я не богатый человек и мною движет отнюдь не лень чтобы дойти до таромата. Дело совершенно в другом.

    Ставлю рядом с контейнером, всё делаю аккуратно.

    Если я могу помочь, хотя бы таким образом, более нуждающимся чем я - считаю это правильным.

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    2
  • DY
    Daria Yevlava
    Летучий корабль
    31-го мая

    И я часто так делаю

    13
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