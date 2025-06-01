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Если вы умерли, нажмите «2»: черный больничный юмор или безграмотность? 0 690

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Если вы умерли, нажмите «2»: черный больничный юмор или безграмотность?

Онкологическое отделение - не лучшее место для использования чувства юмора, хотя может как раз наоборот? Особенно если после выписки тебе задают странные вопросы в анкете.

Майга в своем посте в соцсети "Х", недоумевает, зачем в анкете пациента спрашивают, порекомендовал ли бы он другим или нет отделение, в котором лечился.

Отклики не заставили себя долго ждать:

  • Мне из какой-то клиники присылали опросные листы с сопровождающим текстом: "Если пациент умер, поставьте крестик в ответе на первый вопрос и отправьте обратно".

  • Можно было сформулировать этот вопрос иначе: вы бы порекомендовали другим нашу больницу/клинику в случае лечения такого заболевания? Я бы как-то так, может быть, сделала.

  • Хотя лично этот вопрос может показаться неправильным, это часть стандартизированного опросного инструмента, который используется много где в мире. Рекомендательный фактор - один из важнейших критериев для оценки опыта людей. Это не о желании болеть или чтобы болели другие.

  • Так и есть, когда стандартизированные анкеты толком не адаптируют для медицины. Еще бы про морг спросили - вы порекомендуете это место другим?

  • Ну, конечно, порекомендую... Вот, даже списки есть, кому порекомендовать бы...

  • В какой там больнице на чеках, говорят, написано: "Спасибо за сотрудничество! До новой встречи!"

  • Хм. Я думал, что так только агентства ритуальных услуг делают.

  • Душевно-то как!

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#юмор #больницы
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