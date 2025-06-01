Если вы умерли, нажмите «2»: черный больничный юмор или безграмотность?

Онкологическое отделение - не лучшее место для использования чувства юмора, хотя может как раз наоборот? Особенно если после выписки тебе задают странные вопросы в анкете.

Майга в своем посте в соцсети "Х", недоумевает, зачем в анкете пациента спрашивают, порекомендовал ли бы он другим или нет отделение, в котором лечился.

Отклики не заставили себя долго ждать: