Рижский лес Бикерниеки. Гуляющие по дорожкам жители близлежащих жилмассивов прислушиваются к тяжелому мерному шуму и тихо углубляются в заросли, чтобы посмотреть, что же там делается.

А происходит беспощадная вырубка подлеска, при которой срезанные японским "цирюльником" деревца и кустарник тут же пережевываются в опилки, кои и выбрасываются тут же.

Кто вы, Osmoderma barnabita?

Меж тем Комиссия Сейма по долгосрочному развитию приняла директора Департамента защиты природы Дайгу Вилкасте, которая озвучила радостные тенденции для флоры и фауны — но неблагоприятные для сельского и лесного хозяйства ЛР.

Вашим земельным угодьям повезло — если там был замечен сей жук семейства пластинчатоусых длиной 25–35 мм. Окраска Osmoderma barnabita — красновато–буро–черная со слабым металлическим отливом. Тело сверху и середина заднегруди — слабо блестящие. Переднеспинка с раздвоенным бугорком, за которым — широкое углубление, суживающееся сзади в борозду. Надкрылья — в крупных глазчатых точках и мелких морщинках. Передние голени с тремя зубцами. В общем, отшельник пахучий настоящий красавчик!

В отношении его — или ему подобных насекомых — исполнительные власти ЛР вводят "определение биотопов и видов значения ЕС". Началось четверть века назад — в рамках территориальных природных планов Natura 2000. В частности, гордость Латвии представляет европейская широкоушка, или курносый ушан (лат. Barbastella barbastellus) — это вид летучих мышей из рода широкоушек. Потому специально для нее в прошлом году был создан защищаемый пейзажный ландшафт Кокнесе–Одзиня.

В 2023 году был сделан упор на создание природных заказников — 74 новых. Чтобы попасть в число защищаемых, лесу не обязательно быть старым или, как называют, бореальным (таковые состоят в основном из холодостойких вечнозеленых хвойных деревьев с игольчатыми листьями, таких как сосна, пихта и ель). Может быть и лес в овраге, либо на болоте.

Под угрозой санкций

Председателю Комиссии по долгосрочному развитию Угису Митревицсу (Национальное объединение) приходится ныне уравновешивать интересы хозяйственников и природоохранного ведомства. По его словам, "пройти по золотому срединному пути".

Госпожа Вилкасте отметила, что забота о биотопах ведется в точном соответствии с данными науками — и есть "небольшой прогресс". Особые вызовы представляет сохранение природы Гауйского национального парка — это уже Пририжский регион со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, если Латвия не будет должным образом заботиться о своих редких животных и растениях, на нас будут наложены санкции Евросоюза! Потому в ЛР и исправляется Закон об охране видов и биотопов — вводятся новые ограничительные мероприятия, во исполнение директив Брюсселя о птицах и биотопах.

— Мы очень хотели бы, чтобы ситуация была лучше, — заявила госпожа Вилкасте. Хотя Латвия и без того вся — в природоохранных зонах. "Действительно, приятно слышать", — ответствовал господин Митревицс. По его мнению, территории охраняются — по принципу добровольности, но все равно ожидаются горячие дискуссии.

Натуральное хозяйство — и коммерческий расчет

С 2004 года Латвия создала свою часть сети Natura 2000. Ее формировали из особо охраняемых природных территорий, добавив к имевшимся еще 122 новых. Основным условием создания территорий является защита редких и находящихся под угрозой исчезновения во всей Европе видов растений и животных и мест их обитания.

Из включенных в списки директив видов и мест обитания в Латвии можно обнаружить 20 видов растений, 34 беспозвоночных, 29 млекопитающих, 3 пресмыкающихся, 11 земноводных, 13 рыб, 93 вида птиц.

В сеть Natura 2000 в Латвии включено 333 территории — 4 заповедника, 4 национальных парка, 239 природных заказников, 37 природных парков, 9 охраняемых ландшафтных округов, 7 охраняемых морских территорий, 9 памятников природы и 24 микрозаказника.

Сухопутные территории занимают 787 729 га, или 12% общей земельной площади Латвии. Эти территории имеют разные режимы охраны и ведения хозяйства — от минимальных ограничений в местности охраняемых ландшафтов до полного запрета хозяйственной деятельности в заповедниках.

К примеру, близ села Мурмастиене Вараклянского края в 2023 году выявили 248 га лесной чащобы, где проживают малый орел (Dryocopus martius), и черный дятел (Pernis apivorus). Как выяснилось, подавляющее большинство угодий все же находится в собственности Latvijas Valsts Meži.

Министерство умной администрации и развития разработало Национальный план восстановления природы до 2030 года и на перспективу до 2050 года. Осенью соберут, как водится, рабочие группы. Поистине бескрайние просторы для чиновничьей деятельности открывают регулы Евросоюза — а тем временем в столичных лесах ведется непрестанная деятельность по ликвидации естественных, образовавшихся не менее чем за полвека, биотопов.

Полузеленая Рига

Кстати, наш город, хотя и выглядит зеленым — на самом деле обладает лесами только на 8% площади, или 5500 гектаров. Еще 453 гектара — парки и сады.

Если же говорить о муниципальном предприятии Rīgas Meži, то в его владениях находятся ни много ни мало 63 000 га лесов по всей Латвии. Потому компания и занята в значительной мере именно порубками в провинции. Отсюда и оборот — около 13 миллионов евро в год. А собственно рижские зеленые угодья можно прореживать, измельчая на щепу…

Кроме того, как выяснилось на заседании комиссии, продолжаются довольно жесткие конфликты между природоохранными интересами — и строительством ветряных парков. Как указали представители Всемирного фонда природы, под нужды ВЭС вырубаются существенные лесные площади.

"Это всегда был актуальный вопрос, у нас различные точки зрения с Министерством земледелия", — констатировала Дайга Вилкасте. Ветропарки, признала директор департамента, продолжают вызывать острую реакцию общества. Дискуссия продолжится осенью: "Мнения будут радикальными, очень различными".