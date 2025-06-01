«На границе слишком мало патрулей полиции, кому это выгодно»: мнение

"Сейчас через границу прибывает огромное количество [людей] и что мы будем делать, а должны мы начать с тех, кто собирает этих людей на границе и транспортирует их дальше. И почему так много украинцев в последнее время предоставляют эти услуги», – продолжил Трон, говоря о незаконном притоке мигрантов на восточной границе, которые пытаются попасть в Латвию, пересекая границу на автомобилях.

Тронс подчеркнул, что к этой проблеме «нужно подойти очень жестко и наказывать тех, кто собирает этих людей на этой стороне границы и далее перевозит их.

«Когда их накажут и эта волна пойдет на убыль, нарушителей станет значительно меньше», – с надеждой высказался член правления «Zemnieku saeima».

«Но то, что всегда все пересекали границу, мы все знаем... Если границу охраняют, то вариантов соответственно меньше. В свое время через зеленые зоны переходило все что угодно – даже через болота. (…) Прошу прощения, но в приграничной зоне очень мало патрулей государственной полиции! Вопрос – почему? Кому это выгодно? Если у нас все-таки есть проблемы на границе и нужно следить за порядком, то, может быть, нужно больше патрулей?» – риторически спросил Тронс, обсуждая в эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» ситуацию с безопасностью на восточной границе Латвии с Беларусью и Россией.