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Почти каждый третий пациент не был у семейного врача в прошлом году 1 469

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
Rus.lsm.lv
Почти каждый третий пациент не был у семейного врача в прошлом году

По данным Министерства здравоохранения, низкая посещаемость семейных врачей указывает на необходимость повышения грамотности населения в вопросах здоровья. А Ассоциация семейных врачей отмечает, что это также связано с доступностью услуг.

Представитель Ассоциации врачей Марис Плявиньш считает, что жители не посещают врача по разным причинам, но зачастую личный контакт с врачом особенно важен для пациентов:

«Я вижу это так, что кто-то из семейных практик, конечно, пытается связаться с этими пациентами, выяснить причины и также всячески поощрить их этим разговором, этим напоминанием сделать визит к семейному врачу. Но, конечно, важны и вложения — сами семейные врачи жалуются на то, что им не хватает персонала в практиках, число их помощников и сотрудников слишком мало.

Понятно, что один семейный врач не может комплексно выполнять все функции».

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#семейный врач
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(1)
  • Лк
    Летучий корабль
    1-го июня

    "низкая посещаемость семейных врачей указывает на необходимость повышения грамотности населения в вопросах здоровья". Да ладно!

    Болел долго, больше трёх месяцев. Ходить не могу, по квартире с трудом (хотя медицинский центр рядом). Не дойти, не доехать. Сильное головокружение, лихорадит, ноги совсем слабые. Лёгкая, но противная температура.

    Пил сиропчики, таблеточки из аптеки для разжижения. Потом оказалось, что у меня бактериальный бронхит. Не обычный, поэтому так долго и с осложнениями.

    Терпел, надеялся и всё-таки позвонил своему семейному врачу. Которую, честно говорю, я видел один единственный раз в жизни. То в декрете по нескольку лет, то заболела, то в принципе отсутствует.

    Разговор по телефону (а мне было трудно говорить из-за болезни в принципе) был эпический, как в сумасшедшем доме:

    • Здравствуйте! -Здравствуйте!
    • Я хочу вызвать на дом семейного врача.
    • Врач сейчас болеет.
    • А кто его заменяет? Есть же дежурный врач.
    • А почему вы не можете сами придти?
    • У меня сильно кружиться голова, физически не смогу дойти до вас.
    • А где вы находитесь?
    • В 200 метров от вас.
    • Мы не обслуживаем этот район.
    • А кто именно обслуживает?
    • А что у вас случилось?
    • (понимая, что надо срочно сказать правильный диагноз) - бронхит
    • А почему вы не можете сами придти?
    • Очень кружится голова, слабое самочувствие. Физически не дойду.
    • Врач не принимает сейчас.
    • А кто его заменяет?
    • У вас бронхит? А какие симптомы?
    • (такие и такие)
    • Я вам выпишу антибиотики.
    • Спасибо. Только хочу уточнить, что у меня аллергия на пенициллин.
    • На что у вас аллергия?
    • На пенициллин. ПЕНИЦИЛЛИН НЕЛЬЗЯ.
    • Хорошо, я вас услышала. А врач сейчас в отпуске. Я вам выпишу электронный рецепт.

    (заневес).

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