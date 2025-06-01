Почти каждый третий пациент не был у семейного врача в прошлом году

По данным Министерства здравоохранения, низкая посещаемость семейных врачей указывает на необходимость повышения грамотности населения в вопросах здоровья. А Ассоциация семейных врачей отмечает, что это также связано с доступностью услуг.

Представитель Ассоциации врачей Марис Плявиньш считает, что жители не посещают врача по разным причинам, но зачастую личный контакт с врачом особенно важен для пациентов:

«Я вижу это так, что кто-то из семейных практик, конечно, пытается связаться с этими пациентами, выяснить причины и также всячески поощрить их этим разговором, этим напоминанием сделать визит к семейному врачу. Но, конечно, важны и вложения — сами семейные врачи жалуются на то, что им не хватает персонала в практиках, число их помощников и сотрудников слишком мало.

Понятно, что один семейный врач не может комплексно выполнять все функции».