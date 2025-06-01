У меня с подвалами связана целая куча историй. В родительском доме на углу Пернавас и Кришьяня Барона у нас была такая прекрасная сухая ячейка, что и спустя 25 лет хранения в ней неповрежденными сохранились собрание сочинений Сталина и журнал «Юность» 1960-х гг.

А в панельной 9-этажке Пурвциемса подвал служил лишь источником распространения зловония и крыс. Решительный удар по ним был нанесен, как ни странно, после так называемой «сложной геополитической ситуации» и актуализировавшемся вопросе о бомбоубежищах.

Рассказываю. Возможно, «дела подвальные» актуальны и для вас.

RNP уполномочен заявить

Вопрос о подземных сооружениях в Риге встал ребром, когда на фоне возрастающей военной тревоги появилась тема: а отчего бы не приспособить их под убежища?

Тут и выяснилось, что у хозяйствующего субъекта Rīgas namu pārvaldnieks (Рижского домоуправления, RNP) – все тип-топ: «Техническое состояние находящихся в хозяйствовании предприятия подвалов – удовлетворительное и улучшается. Подвалы регулярно очищаются, это включается в план работ по содержанию с высоким приоритетом. И здания, и их подвалы обследуются раз в год или чаще, в зависимости от общего технического состояния здания. У части жителей зданий есть доступ в подвалы, и они используются. Во многих помещениях общего пользования – чердаки, подвалы – размещены общие коммуникации, обеспечивающие отопление и воду, потому доступ в них ограничен».

А вот тот самый подвал снаружи. Пресс-фото.

Ну да, ну да: ключ-то у дворника, а попробуй его еще найди, даже в рабочее время. С хранением вещей, можно сказать, покончено навсегда. Приходилось пару раз заходить в эти помещения – все перегородки снесены, не поймешь даже, где было чье. Но, по крайней мере, это не выливается в материальные проблемы – подобно случаю, о котором – ниже.

Рижское самоуправление «кошмарит»

Такой сигнал бедствия пришел в нашу редакцию от совладельцев 102-квартирной 12-этажки престижного кирпичного «чешского» проекта в Кенгарагсе на ул. Латгалес, 315.

«Не сочтите нижеизложенное за абсурд – это муниципальные будни, – рассказывает житель дома Сергей Михайлов (владелец квартиры с 2008 г.), – в начале марта чиновники состряпали «административный акт» насчет незаконного переоборудования самоуправлением подвала дома (один и тот же текст разослан всем владельцам квартир персонально), согласно которому нас обязывают устранить самоуправленческое самоуправство, грозя в противном случае штрафами и судебными исполнителями. Штрафы (если брать по максимуму и с учетом всех совладельцев дома) могут составить более чем два миллиона евро в месяц.

Камень преткновения – часть изолированных (под охраной и сигнализацией) подвальных помещений жилого дома, которые ДЕСЯТКИ ЛЕТ занимает Рижское самоуправление, оборудовав в них мастерские сантехников и склад для хранения вещей умерших и выселенных людей. До сих пор на все претензии жильцов по поводу такого использования подвала был регулярный (в том числе письменный) ответ: «Помещения подвала жилого дома по улице Маскавас, 315 не приватизированы», а также что «помещения площадью 150 кв.м включены в общее инвентаризационное дело как нежилой фонд еще до начала процесса приватизации».

И вот, продолжает Сергей, Департамент развития города посылает в упомянутый подвал своего главного строительного инспектора Алвиса Калтниекса, вооруженного планом 1978 года, причем с несколько иным взглядом на имущественную принадлежность помещений.

Инспектор констатирует, что представители его самоуправления допустили в подвале самоуправство в виде «работ по перепланировке помещения и самовольного строительства». И «на глазок» определяет срок давности для этих нарушений, мол, видно же, что самоуправство совершено более трех лет назад и самоуправление уже не «привлечь».

Тем паче что в муниципальной епархии прошла интересная рокировочка: была Исполнительная дирекция Латгальского предместья Риги (которая и проводила переделку подвала), ее ликвидировали, а теперь зданием управляет SIA Ķengaraga Nami.

В результате всю ответственность за самоуправство своих коллег чиновник возлагает на владельцев квартир – как якобы совладельцев данной подвальной недвижимости. Мол, давайте, возвращайте все в исходное состояние, а иначе – от 50 до 5000 евро с носа в течение недели и неоднократно…

Сейчас мастерские и склад принадлежат RNP (Rīgas namu pārvaldnieks). Сантехники уже пакуют вещи и готовятся переезжать, складывая в специальные контейнеры пожитки тех самых умерших и выселенных. То есть самоуправление «наезжает» на свое собственное предприятие!

Активный собственник оспорил решение

В своем заявлении в Департамент развития города и Комитет по городской собственности жилец Михайлов напомнил, что между владельцами квартир и хозяйствующей инстанцией есть договор, где определены обязанности последнего: «Проводить обследование строительных элементов жилого дома и профилактический уход оборудования, а также очередные и внеочередные ремонтные работы».

Руководители SIA Ķengaraga nami – председатель правления Вячеслав Трошков (ныне руководитель Отдела технического содержания RNP), а также Б. Кимене и М. Соболев, признали в своих письменных ответах, что подвальные помещения в этом здании используются «для нужд мастерской и склада». К тому же там установлены водяные счетчики!

Но как же Гражданский закон: «Распоряжаться предметом совместного имущества как целым, а также определенными отдельными частями можно только с согласия всех владельцев совместного имущества». И Закон о квартирной собственности в части 3 статьи 15 ясно указывает:

«У общности владельцев квартир в рамках их компетенции есть право осуществлять хозяйственную деятельность (например, сдавать имеющуюся часть общего имущества)…»

Теперь-то, конечно, никакого использования подвала, кроме как под непонятный склад, владельцы домохозяйств реализовать не смогут. А что же им делать?

Дали срок до 8 сентября

До этого времени, указано в отзыве стройинспектора А. Калтниекса, население дома обязано «разработать техническую документацию о фиксированных в данном отзыве строительных работах или восстановить прежнее правовое состояние…» Стоп – так, значит, владельцы квартир должны найти некую инженерно-строительную фирму, которая будет делать детальную экспертизу? Но ведь это как минимум тысячи евро.

Между тем, как отмечает связавшийся с редакцией портала bb.lv житель Кенгарагса, нигде нет указания на то, что разночтения в проекте 1978 года с ныне констатированным состоянием подвала произошли в новейшие времена. В реальном социализме здание простояло 12-13 лет, так что могли что-то переделать и в те времена! Так или иначе, люди продолжают бить тревогу и рассчитывают на то, что у нового руководства Риги, в конце концов, возобладает рациональный подход к нуждам населения.