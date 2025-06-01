Покой нам только снится: теперь отходы надо сортировать и на кладбищах

Рижское самоуправление решило сэкономить на вывозе мусора с территории кладбищ. Для этого введена система, которая помогает каждому посетителю понять, куда выбрасывать отходы от растений, а куда – свечи. Однако, как выяснил телепроект LTV «4. studija», не все посетители, привыкшие к бесплатному вывозу отходов с кладбищ, готовы следовать новым правилам.

Многие уже привыкли сортировать отходы дома, но теперь им придется привыкнуть и к сортировке на кладбищах, чего и добивается самоуправление Риги. На кладбищах после ухода за местами захоронений посетителям предлагают выбрасывать мусор в специально отведенные контейнеры – отдельно для бытового мусора и отдельно для зеленой массы (сорняки, листья, ветки), сообщает LSM.lv.

«Мы сортируем. Свечки складываем отдельно», – говорит Анна. На вопрос, почему это важно, она отвечает: «Чтобы не загрязнять окружающую среду».

Бруно и Зита тоже сортируют отходы. «Да, сортируем», – говорит Зита. Бруно добавляет с улыбкой: «Мы вместе. Она не носит, я – мусорщик. Она – моя королева». Инета также сортирует: «Дома у нас есть контейнеры для сортировки, поэтому мы привыкли. Это организовано».

По данным администрации кладбищ, сортировка мусора может сэкономить до полумиллиона евро в год. Поэтому на территории установлено множество контейнеров с понятными наклейками, чтобы посетители знали, куда и что выбрасывать. Однако на практике это работает не всегда. «Вот контейнер для зеленых отходов – для цветов, листьев, маленьких веточек. Не следует бросать туда пластиковые пакеты, свечи и туи - это зеленые отходы, которые, к сожалению, не компостируются. Они должны идти в бытовой мусор. Мы стараемся, чтобы людям было все ясно. Но на практике видим, что это не всегда работает», – объясняет исполняющий обязанности главы Рижского управления кладбищ Гинтс Зела.

Это значит, что отходы, которые должны быть зелеными, будут считаться бытовыми – а значит, вывоз обойдется минимум в два раза дороже. Посетители кладбищ привыкли, что за сортировку никто не отвечает. Однако именно вывоз отходов с кладбищ является самой дорогой статьей расходов для муниципалитета.

«На кладбищах примерно 85% мусора – зеленые отходы, 15% – бытовой мусор. Реально мы сдаем как зеленые только около 20%, остальное идет как бытовой, так как отходы не сортируются должным образом», – поясняет Зела.

На кладбищах установлены не только контейнеры для зеленых отходов, но и ящики для компоста – туда выбрасываются листья и цветы. Эти ящики очищают весной, содержимое смешивают с землей и оставляют на год. Затем посетители могут бесплатно использовать этот компост для ухода за могилами.

Большую часть отходов составляют ели, которые осенью закупают для укрытия растений. Весной эти ветки выбрасывают. В управлении шутят, что для еловых веток нужен пункт приема, как для стеклотары. Для свечей предусмотрены отдельные контейнеры, например, в Плескодале, Лачупе и Втором Лесном кладбище. Они украшены рисунками студентов Латвийской художественной академии. «Этот контейнер только для свечей. Чтобы люди понимали, что свечи надо выбрасывать отдельно от биологических отходов. Но на практике видим, что уже через два дня в контейнере появляются и другие отходы», – рассказывает Зела.

Сортировка отходов на кладбищах пока приживается не у всех. Некоторые выбрасывают старые холодильники, телевизоры или автомобильные шины, что дорого обходится городу. Поэтому установлены камеры видеонаблюдения. Штраф для юридических лиц – до 2000 евро.