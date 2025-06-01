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Сюда не зарастет народная тропа? Психиатрический стационар испытывает наплыв посетителей 0 485

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Сюда не зарастет народная тропа? Психиатрический стационар испытывает наплыв посетителей

В отчёте руководства Национального центра психического здоровья (NPVC) за 2024 год отмечается, что из-за нехватки социальных услуг растёт нагрузка на психиатрический стационар. Медучреждение всё чаще принимает пациентов с тяжёлыми соматическими заболеваниями и социальными проблемами, которые фактически оказываются на попечении психиатрии.

Как отмечает NPVC, число пациентов, переведенных из соматических стационаров, в прошлом году увеличилось. При отсутствии социальных услуг по месту жительства пациента подобная помощь должна оказываться уже в медицинских учреждениях. В целом в прошлом году в психиатрическом стационаре несколько увеличилась продолжительность лечения. Это объясняется наличием в стационаре терапевтически резистентных и социально дезадаптированных пациентов. Некоторые из них находились в стационаре из-за нерешенных вопросов опеки, для урегулирования которых привлекался также омбудсмен.

Увеличилась и продолжительность лечения пациентов, госпитализированных по решению суда. Часть из них — с повторными судебными решениями, низкой приверженностью лечению и отсутствием критического восприятия. Также среди них были пациенты, ранее находившиеся на амбулаторном лечении. В прошлом году также увеличилось число пациентов, лечившихся в стационаре против своей воли на основании судебного решения — таких было 72 человека. По этой и другим причинам количество выписанных из стационара пациентов оказалось немного ниже запланированного, констатирует руководство NPVC.

В отчетный период была зафиксирована недостаточная средняя продолжительность лечения госпитализированных наркологических пациентов, что повлияло на долгосрочные результаты терапии. В области наркологии важно обеспечить преемственность лечения, чтобы не увеличивалось число повторных госпитализаций, а также снизить нагрузку на стационары другого профиля, где лечат последствия употребления психоактивных веществ и связанные с этим травмы, подчеркивает NPVC.

Также увеличивается число заявок на проведение судебных экспертиз, что влечет за собой рост очередей на получение этой услуги. По мнению NPVC, рост числа заявок связан с возросшим в обществе пониманием проявлений насилия и, соответственно, увеличением количества возбужденных уголовных дел.

NPVC считает, что оплачивать судебную экспертизу должен инициатор процесса, поскольку судебная экспертиза является следственным действием, а не медицинской услугой. Это также позволило бы сократить число заявок на экспертизы без достаточных оснований.

Несмотря на то, что судебные наркологические и химико-токсикологические экспертизы NPVC обеспечивает в рамках делегированных ему государственных задач, до сих пор не решен вопрос об оплате заключений экспертов за счет государственного бюджета либо косвенно — из средств инициаторов экспертизы, то есть из бюджетов, выделенных полиции, прокуратуре и судебной администрации. В результате NPVC несет дополнительную нагрузку, обеспечивая финансирование этих экспертиз из бюджета, предназначенного для оказания медицинских услуг, в условиях и без того ограниченного финансирования отрасли, говорится в отчете.

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#психиатрия #очереди
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