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Жители Латвии хотят скорее уехать за границу. В отпуск 2 2001

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Жители Латвии хотят скорее уехать за границу. В отпуск

Более 60% жителей Латвии планируют отправиться в поездку этим летом, сообщили результаты опроса.

Более половины из них отправятся за границу, примерно каждый пятый - по Латвии, а 15% респондентов заявили, что поедут по странам Балтии. Более половины людей в возрасте 30-50 лет планируют путешествовать с семьей. Путешествия вдвоем более популярны среди молодежи и тех, кому за 50. Молодые люди и пожилые путешествуют с друзьями, в то время как одиночные путешествия чаще всего встречаются среди людей в возрасте 50-59 лет.

Как отмечают представители банка, в этом году по сравнению с прошлым больше людей заявили о том, что они будут путешествовать в дальние страны. Поездки за границу особенно популярны среди молодежи, а больше всего тех, кто планирует ездить по Латвии, - среди людей в возрасте 30-39 лет. Опрос показывает, что все больше людей планируют путешествовать как по странам Балтии, так и за ее пределы.

Все больше людей предпочитают планировать свою поездку самостоятельно, и только каждый пятый говорит, что воспользуется услугами туристического агентства.

По данным опроса, чуть более трети людей всегда покупают страхование путешествия при поездке за границу. Примерно каждый пятый покупает такое страхование время от времени, а еще 15 % заявили, что у них есть страхование путешествий, добавленное к кредитной карте. Четверть респондентов отметили, что обычно не покупают страхование путешествий.

Опрос населения был проведен "Norstat" в мае 2025 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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# латвия
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(2)
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    Aleks
    1-го июня

    Латвийцы присматриваются куда свалить и готовы даже переехать в Литву или Эстонию,потому как разница между странами,людьми и остальными делами как между Адом и Раем,хотя начинали вроде вместе,но там оказались поумнее и хорошо знавшие историю мира и России и до конца не отдали власть Чужим. А в Латвии чужие изначально в теме и попадавших приличных людей выдавливали . Теже люди пришли к власти в России На Украине.И не смотрите на фамилии.Фамилии ничего не значат .

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Aleks
    2-го июня

    Ты что куришь?... У меня знакомая в Пярну живёт (не понаехавшая а гражданка Эстонии всю жизнь) В Эстонии не многим лучше, Живет только Таллин, остальные выживают.. И каким боком ты сюда историю России приплёл.. Латвия до царского правления и (до оккупации ) ничего общего с Россией не имела, это хоть и соседские , но 2 разных государства! И свалить не у каждого есть возможность, по тем или иным причинам.

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