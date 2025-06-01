Жители Латвии хотят скорее уехать за границу. В отпуск

Более половины из них отправятся за границу, примерно каждый пятый - по Латвии, а 15% респондентов заявили, что поедут по странам Балтии. Более половины людей в возрасте 30-50 лет планируют путешествовать с семьей. Путешествия вдвоем более популярны среди молодежи и тех, кому за 50. Молодые люди и пожилые путешествуют с друзьями, в то время как одиночные путешествия чаще всего встречаются среди людей в возрасте 50-59 лет.

Как отмечают представители банка, в этом году по сравнению с прошлым больше людей заявили о том, что они будут путешествовать в дальние страны. Поездки за границу особенно популярны среди молодежи, а больше всего тех, кто планирует ездить по Латвии, - среди людей в возрасте 30-39 лет. Опрос показывает, что все больше людей планируют путешествовать как по странам Балтии, так и за ее пределы.

Все больше людей предпочитают планировать свою поездку самостоятельно, и только каждый пятый говорит, что воспользуется услугами туристического агентства.

По данным опроса, чуть более трети людей всегда покупают страхование путешествия при поездке за границу. Примерно каждый пятый покупает такое страхование время от времени, а еще 15 % заявили, что у них есть страхование путешествий, добавленное к кредитной карте. Четверть респондентов отметили, что обычно не покупают страхование путешествий.

Опрос населения был проведен "Norstat" в мае 2025 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.