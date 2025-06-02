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Почему «ушли» председателя правления? Коллектив «Гайльэзерса» требует разъяснить отставку 0 534

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Почему «ушли» председателя правления? Коллектив «Гайльэзерса» требует разъяснить отставку

Работники Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) в письме должностным лицам требуют обеспечить финансирование для строительства корпуса инфекционных заболеваний и здоровья легких и реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ), а также разъяснить отставку председателя правления больницы Нормунда Станевича. Об этом говорится в письме, которое подписали более 200 работников больницы.

В письме сотрудники больницы отмечают, что отставка Станевича вызвала у них "возмущение и подозрение в недобросовестном влиянии со стороны совета". Поэтому персонал требует от Министерства здравоохранения разъяснений о том, почему конкретные должностные лица назначаются в совет больницы и почему об этих решениях не сообщается открыто.

"Сейчас в совете действуют политически назначенные члены, которые, возможно, не подходят на эти позиции, не работают в интересах больницы и принимают решения, вызывающие обоснованные сомнения", - считают авторы письма.

Они также просят премьер-министра Эвику Силиню встретиться с коллективом больницы и объяснить ситуацию, сложившуюся c обеспечением финансирования, а также сделать все возможное, чтобы обеспечить прозрачное и соответствующее современной практике управление, устранив любые подозрения в оказании давления на работников.

В письме содержится просьба предпринять действия, которые восстановят и укрепят доверие к сотрудничеству коллектива РВКУБ с Минздравом, а также обеспечить, чтобы работа совета способствовала успешной деятельности больницы и ее устойчивому развитию в соответствии с европейскими стандартами.

В письме подчеркивается, что строительство корпуса инфекционных заболеваний и реконструкция ЛОЦ - два одинаково важных для латвийского общества проекта, которые планировались в течение длительного срока.

Сотрудники отмечают, что на больницу возложена ответственность "сделать циничный выбор", связанный с неспособностью публичного управления выполнять обещания, постоянными "играми" вокруг перераспределения выделенного финансирования и несистемным подходом к отрасли здравоохранения.

В письме подчеркивается, что в этом году у РВКУБ самое значительное сокращение финансирования среди медицинских учреждений Латвии - на 10,2 млн евро, или на 6,3%. В прошлом году число пациентов в стационарах Восточной больницы увеличилось почти на 1800, количество проведенных операций - более чем на 8000, а количество амбулаторных консультаций и визитов - почти на 114 000. Тенденции этого года указывают на продолжение роста. Так, за первые три месяца 2025 года в клинике неотложной медицины и приема пациентов обслужено 20 930 человек, что на 1325 больше, чем годом ранее.

Письмо подписали более 200 врачей, медсестер, специалистов и сотрудников Восточной больницы.

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#отставка #медицина. бюджет #восточная больница
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