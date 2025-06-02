Ремонты продолжаются почти на 80 участках госдорог

На данный момент на сети государственных автодорог проводятся различные строительные работы уже на 77 участках, из них 33 — на региональных дорогах, сообщили агентству LETA представители ГАО «Latvijas valsts ceļi».

В четырёх местах — у Краславы, Аглоны и от Башки до озера Эйкшас — начаты работы по восстановлению покрытия на дороге Краслава–Прейли–Мадона. Водителям следует учитывать замедленное движение и дополнительное время в пути.

Ремонтные работы также проходят на трёх участках Видземского шоссе — у оврага Лорупе, где движение направлено по подъездной дороге к оврагу Лорупе, в Сигулде и на кольце в Смилтене.

Наибольшие ограничения движения на главных автодорогах действуют на участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте. Примерное время проезда через участок — 20 минут.

На участке автодороги Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (Терехово) от Межаре до поворота на Мураны (дорога P84) на проезд из-за ремонтных работ следует отвести около 40 минут.

На объездной дороге Даугавпилса от Свенте до автодороги A6 потребуется примерно 35 минут.

Все актуальные ограничения движения на сети государственных автодорог доступны на карте на сайте «Latvijas valsts ceļi». Жителей призывают ознакомиться с информацией перед отправлением в путь.