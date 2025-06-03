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200 тыс. граждан Латвии могут лишить доступа к бесплатной медицине 6 1861

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
Diena.lv
200 тыс. граждан Латвии могут лишить доступа к бесплатной медицине

Ликвидация Национальной службы здравоохранения и создание вместо нее Национального фонда здравоохранения - одно из изменений, предусмотренных поправками к закону о финансировании и администрировании здравоохранения.

Ликвидация Национальной службы здравоохранения и создание вместо нее Национального фонда здравоохранения - одно из изменений, предусмотренных поправками к закону о финансировании и администрировании здравоохранения. Также планируется изменить круг лиц, имеющих право на получение оплачиваемых государством медицинских услуг.

Однако предлагаемые Министерством здравоохранения изменения не внушают уверенности в том, что они улучшат финансирование отрасли. Минздрав предлагает положить в основу доступа к медицинским услугам принципы гражданства, уплаты налогов и декларирования места жительства, указывая, что будет создана простая для администрирования система, в которую не нужно будет включать множество поддерживаемых государством категорий пациентов.

Однако это означает, что более 200 тыс. граждан Латвии, которые декларировали свое местожительство за границей, не будут иметь права на оплачиваемые государством услуги. В то же время Минздрав допускает, что может быть сохранен и нынешний принцип, а вступление в силу системы двух корзин услуг здравоохранения отложено.

Рассматриваются еще два варианта: один из них предусматривает, что предоставление услуг здравоохранения будет основано на уплате подоходного налога с населения и взносов социального страхования, а второй - только социальных взносов без учета декларирования в Латвии. При первом варианте из системы "выпадают" от 40 000 до 95 000 человек, при втором - до 220 000.

Это означает, что все лица, независимо от режима уплаты налогов, обязаны платить социальные взносы для медицинского страхования, за исключением застрахованных государством категорий жителей - детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

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#медицина #госфинансирование
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(6)
  • JD
    Janis Dombris
    3-го июня

    В латвии была бесплатная медицина? )))))

    37
    1
  • С
    Сарказм
    Janis Dombris
    3-го июня

    Ну видимо она все же гораздо бесплатнее, чем в стране пребывания релокантов, потому что феномен прибывающих сюда полечиться оттуда прекрасно известен. И да, они кстати, без сомнения, понижают доступ к оплачиваемым государством услугам и для местных

    16
    2
  • Д
    Дед
    Janis Dombris
    3-го июня

    Не обращайте внимание, это было при оккупантах. Вся Латвия с этим усиленно борется, как с последствием оккупации, только, соцналог 35,09% отмените, и буду лечится за свой счет, а еще верните все уплаченные налоги, так как деньги уплачены соцуслуга не выполнена.

    16
    0
  • С
    Сарказм
    3-го июня

    Не понял, а сфига ли релокантов надо бесплатно лечить? Нет, схема конечно годная: зарабатывать там, лечится фактически бесплатно тут за счет местных налогоплательщиков и при этом еще поплевывать на них с прищуром: "мол, что вы тут все забыли, лохи"?. А если еще при этом башку засунуть в путинский ТВ и материть не только Латвию, где лечишься,но и проклятый Запад, где кормишься - так и вообще бинго с джекпотом.

    26
    20
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июня

    в концлагере не нужна медицина. актуально-похоронные команды

    37
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    Недавно писали про 300 000 с лишним тысяч, задекларированных за границей. Уже 200 тыщ. Так что, сто тысяч как-то незаметно вернулись в Латвию?

    38
    0
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