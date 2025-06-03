ЦИК: ведется работа, чтобы сбои в избирательной системе не повторились

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работает в тесном взаимодействии с Государственным агентством цифрового развития (ГАЦР), чтобы в дальнейшем сбои в работе избирательной системы на муниципальных выборах не повторились, сказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель ЦИК Кристине Саулите.

Она сообщила, что наблюдавшиеся вечером в понедельник сбои были устранены к полуночи, и выразила надежду, что аналогичных проблем больше не возникнет. Саулите отметила, что это новая система, поэтому незначительные неполадки можно было предвидеть.

Важно заметить и устранить все недочеты до субботы, когда ожидается не только большой поток избирателей, но и предстоит подсчет голосов, сказала руководитель ЦИК.

Директор ГАЦР Йоренс Лиопс сообщил агентству ЛЕТА, что в первый день предварительного голосования произошел кратковременный технический сбой, который задержал загрузку данных о явке избирателей в систему. Причины сбоя выяснены и устранены, заверил Лиопс, не уточнив характер неполадок.