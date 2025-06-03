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ЦИК: ведется работа, чтобы сбои в избирательной системе не повторились 2 293

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
ЦИК: ведется работа, чтобы сбои в избирательной системе не повторились

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работает в тесном взаимодействии с Государственным агентством цифрового развития (ГАЦР), чтобы в дальнейшем сбои в работе избирательной системы на муниципальных выборах не повторились, сказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель ЦИК Кристине Саулите.

Она сообщила, что наблюдавшиеся вечером в понедельник сбои были устранены к полуночи, и выразила надежду, что аналогичных проблем больше не возникнет. Саулите отметила, что это новая система, поэтому незначительные неполадки можно было предвидеть.

Важно заметить и устранить все недочеты до субботы, когда ожидается не только большой поток избирателей, но и предстоит подсчет голосов, сказала руководитель ЦИК.

Директор ГАЦР Йоренс Лиопс сообщил агентству ЛЕТА, что в первый день предварительного голосования произошел кратковременный технический сбой, который задержал загрузку данных о явке избирателей в систему. Причины сбоя выяснены и устранены, заверил Лиопс, не уточнив характер неполадок.

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#выборы #неполадки
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(2)
  • bt
    bory tchist
    3-го июня

    ... одновременно – кем-то ведётся работа по возобновлению сбоев (привыкший гадить – не гадить не может)

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  • FK
    Filips Korbovs
    3-го июня

    Учитывая то, как у нас в Латвии «ведется работы», очевидно, что ничего не измениться. нужно было тестировать систему заранее, а то, что происходит сейчас, называется халатностью и некомпетентностью. вот такие люди, кстати, будут избраны. тоже некометентные и халатные

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