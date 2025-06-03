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Как сэкономить 5 млн евро в год: проверяющие перестанут заглядывать под раковины жителей Латвии 0 1140

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Как сэкономить 5 млн евро в год: проверяющие перестанут заглядывать под раковины жителей Латвии

Правительство ЛР во вторник поддержало отмену требования о верификации счетчиков воды.

Министерство экономики разработало проект поправок к правилам Кабинета министров от 14 мая 2024 года о перечне измерительных приборов, подлежащих государственному метрологическому контролю.

Отныне владельцы квартир не будут обязаны проводить повторную верификацию счетчиков потребления воды - достаточно будет одной проверки при установке приборов.

Это позволит снизить административную нагрузку и расходы для жителей.

До сих пор законодательство предусматривало обязательную верификацию механических счетчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых - раз в шесть лет.

В период с 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков воды, что обошлось людям в 19,5 млн евро, или около 5 млн евро в год.

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