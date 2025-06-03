Латвия приобретет противотанковые ракетные системы Spike и другое оружие на 81 млн евро

Министерство обороны во вторник подписало договор с немецкой компанией "EuroSpike" о поставках противотанковых ракетных комплексов "Spike", боеприпасов и другого вооружения.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что системы "Spike" доказали свою эффективность и полностью соответствуют операционным требованиям Национальных вооруженных сил.

Планируется, что поставки "Spike" в Латвию начнутся с 2028 года.

Договор также предусматривает участие в выполнении заказа местной промышленности в объеме 30%.

Как отмечает Минобороны, производимые в Израиле противотанковые комплексы "Spike" являются одними из самых современных в своем классе. Ракеты четвертого и пятого поколений с электрооптическим наведением обеспечивают высокую точность попадания и способны уничтожать различную бронетехнику, включая боевые танки.

В 2018 году Минобороны уже заключало с "EuroSpike" договор о закупке систем "Spike".