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Латвийский еженедельник «Сегодня НЕДЕЛЯ»: «Нам 10 лет!» 0 585

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Латвийский еженедельник «Сегодня НЕДЕЛЯ»: «Нам 10 лет!»

Газета «Сегодня НЕДЕЛЯ» известна в Латвии как еженедельник с солидной репутацией: аналитика, новости, интересные люди, развлекательные страницы. Но, как известно, жизнь – в движении, поэтому команда газеты к своему юбилею подготовила читателям и подписчикам подарок: обновление!

Издатель Людмила Янакова: «Сегодня вышел особенный номер «Сегодня НЕДЕЛЯ» – обновленный. Мы оставили все самое лучшее – то, что отличает нашу газету от остальных еженедельников: аналитику экономическую и политическую; помощь читателям в решении острых социальных, юридических, медицинских вопросов с привлечением специалистов; интервью с важными людьми, принимающими судьбоносные для каждого жителя Латвии решения, и интервью с интересными людьми, творческими, которые согревают наши сердца талантливыми выступлениями.

Наши журналисты будут писать о том, что вам важно узнать вовремя – о бесплатных медицинских акциях, о новых правилах жизни города и страны, о помощи, которая вам положена по закону, а у вас ее нет, потому что, например, вы не знаете или не умеете. Наши журналисты добудут для вас эту информацию, расскажут и научат использовать себе во благо.

Наши редакторы добавили новые рубрики, которые, надеемся, вам также будут и полезны, и приятны».

В газете также остались любимые приложения.

  • «ЛАВКА СКАНВОРДОВ» для любителей поломать голову над интеллектуальными задачками (а на самом деле мы всем, всем горячо рекомендуем не пренебрегать хотя бы полчасика в день посвящать этому занятию: профилактику деменции и болезни Альцгеймера никто не отменял, помним, да?).

  • «ТЫСЯЧА СЕКРЕТОВ» с полезными советами на все случаи жизни.

  • ТВ-ПРОГРАММА, в которой мы публикуем все доступные на территории Латвии телеканалы на русском языке, включая специализированные – спорт, научно-просветительские, музыкальные и детские.

Не забыли ничего – ни прогноза погоды, ни гороскопа, ни «Афиши», ни «Календаря садовода», подумали и о пользе, и о радости для вас.

Газета стала выше, толще, объемнее – 64 страницы оптимального формата, большие фото и статьи, набранные шрифтом, который читается удобно и приятно.

Мы очень ценим то, что из всех СМИ вы выбираете именно нас – спасибо вам! Будем вместе.

Команда «Сегодня НЕДЕЛЯ».

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