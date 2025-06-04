Baltijas balss logotype

После трагического инцидента оценят безопасность смотровой вышки в Дзинтари 1 567

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
После трагического инцидента оценят безопасность смотровой вышки в Дзинтари
ФОТО: пресс-фото

После расследования трагического инцидента, произошедшего в конце мая, самоуправление Юрмалы рассмотрит возможные меры по повышению безопасности смотровой башни в лесном парке в Дзинтари, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) подтвердила агентству, что 27 мая в Юрмале, в Дзинтари, с башни упал мужчина, который скончался на месте происшествия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако первоначально ничто не указывает на совершение преступления. В рамках дела назначены экспертизы.

Комментируя, планируется ли после происшествия улучшать безопасность смотровой вышки, в самоуправлении указали, что дальнейшие действия будут рассмотрены после получения заключения расследования ГП.

Согласно опубликованной информации самоуправления, смотровая площадка башни расположена на высоте 33,5 метра. У башни — 12 балкончиков.

Читайте нас также:
#юрмала #самоубийство
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • F
    FOXBAT
    4-го июня

    Чё её осматривать ? Как будто других мест нет для суицида... Куча 16-тиэтажек в городе. Ах да, надо сделать видимость работы комиссии и "распилить" бабло... А потом отрапортовать до следующего случая...

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 750
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1378
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2529
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 316

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 14
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 15
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 185
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 246
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 276
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 631
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 14
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 15
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 185

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео