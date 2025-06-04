После трагического инцидента оценят безопасность смотровой вышки в Дзинтари

После расследования трагического инцидента, произошедшего в конце мая, самоуправление Юрмалы рассмотрит возможные меры по повышению безопасности смотровой башни в лесном парке в Дзинтари, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция (ГП) подтвердила агентству, что 27 мая в Юрмале, в Дзинтари, с башни упал мужчина, который скончался на месте происшествия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако первоначально ничто не указывает на совершение преступления. В рамках дела назначены экспертизы.

Комментируя, планируется ли после происшествия улучшать безопасность смотровой вышки, в самоуправлении указали, что дальнейшие действия будут рассмотрены после получения заключения расследования ГП.

Согласно опубликованной информации самоуправления, смотровая площадка башни расположена на высоте 33,5 метра. У башни — 12 балкончиков.