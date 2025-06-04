Счетчики воды могут служить хоть вечно

Хотя по первоначальному плану Министерства экономики реформа счетчиков расхода воды должна была вступить в силу с 1 мая, правительство приняло соответствующие поправки к правилам только во вторник, пишет Latvijas Avīze.

Следовательно, в ближайшие дни (после официальной публикации поправок) будет отменено историческое требование о периодической поверке и замене счетчиков воды, установленных в многоквартирных домах. Отныне счетчик воды сможет служить хоть вечно, если только управляющий домом или товарищество собственников квартир сами не введут другую единую процедуру.

До сих пор правила предусматривали, что механические счетчики расхода воды должны проходить повторную проверку один раз в четыре года, а электромагнитные и ультразвуковые - один раз в шесть лет.

Отныне счетчики воды, установленные в квартирах, будут исключены из перечня, в котором государство установило сроки поверки различных измерительных приборов. Минэкономики пришло к выводу, что прежний порядок повторной проверки счетчиков расхода воды оказался бесполезным и не достиг своей цели.

Такой вывод был сделан на основе контрольных закупок, проведенных Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) в 2024 году, когда выяснилось, что проверяющие организации признают неисправные счетчики воды годными к использованию и снова устанавливают их в квартирах.

Министр экономики Виктор Валайнис добавил, что счетчики воды не отменяются, и обязательное требование об установке умных счетчиков не вводится. Жильцы по-прежнему смогут выбирать подходящий им тип счетчика.