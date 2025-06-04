Утром деньги - вечером лечение, «Гайльэзерс» предупреждает о сокращении плановых услуг

В первом квартале этого года убытки Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) достигли 4,6 миллиона евро, и для сбалансирования финансов больница будет «вынуждена сократить» плановые услуги, следует из отчета о выполнении бюджета РАКУС за первые три месяца этого года, представленному Министерству здравоохранения (МЗ).

В первом квартале этого года убытки Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) достигли 4,6 миллиона евро, и для сбалансирования финансов больница будет «вынуждена сократить» плановые услуги, следует из отчета о выполнении бюджета РАКУС за первые три месяца этого года, представленному Министерству здравоохранения (МЗ).

Как подчеркивается в отчете, размер убытков отражает существенное несоответствие между государственным финансированием и реальными расходами на здравоохранение.

Финансовое положение больницы в отчетном периоде остается сложным, поскольку на 2025 год значительно сокращено финансирование больницы на оказание услуг, оплачиваемых государством, говорится в отчете руководства больницы.

Финансирование стационарных услуг в годовом исчислении сокращено на 10,2 млн евро, в том числе на 6,1 млн евро на услуги по диагностическим группам, что снижает средние затраты на одного пациента на 190 евро, что «является самым большим сокращением среди всех стационарных лечебных учреждений», говорится в отчете.

Также финансирование сокращено на 4,6 миллиона евро сверх суммы, предусмотренной договором, в соответствии с условиями договора, в том числе сокращение в размере 1,7 миллиона евро в связи с сокращением объема услуг для жителей Украины в связи с вторжением России.

В годовом исчислении финансирование сокращено на 1,2 миллиона евро на доплаты за проведение сложных первичных онкологических операций, на 0,8 миллиона евро сокращены расходы на доплаты за содержание коек интенсивной терапии за счет сокращения объема услуг, сообщает руководство больницы. На 0,8 миллиона евро сокращены также расходы на амбулаторные услуги, уменьшен их объем. Сокращен также объем лабораторных услуг, в целом сокращение этих услуг составило 0,5 миллиона евро.

В отчете указано, что за три месяца этого года в больнице прошли стационарное лечение и были выписаны 15 552 пациента, соответственно, количество стационарных пациентов по сравнению с соответствующим периодом 2024 года существенно не изменилось – оно сократилось на 0,2% или 26 пациентов.

В то же время в отделении неотложной медицинской помощи и приемном покое больницы за отчетный период обратилось на 6,8% пациентов больше, чем за три месяца 2024 года, и число таких пациентов достигло почти 21 000. За отчетный период больнице не было оплачено около 1,5 миллиона евро за оказанные услуги, в том числе 0,4 миллиона евро за стационарные программы, 0,3 миллиона евро за амбулаторные услуги, 0,3 миллиона евро за лабораторные услуги, а также 0,5 миллиона евро за анализы на Covid-19, проведенные референтной лабораторией.

По мнению руководства RAKUS, ситуация свидетельствует о системной проблеме – больница, в соответствии с реальным количеством пациентов, оказывает помощь за пределами первоначально запланированного финан сирования, но не получает адекватной оплаты за эти услуги.

Наибольшие убытки принесла микрохирургия, которая в первом полугодии принесла больнице убытки в размере 0,6 миллиона евро. Также не компенсированы расходы на питание пациентов в размере фактических затрат, которые больница оплачивает поставщику услуг питания.

Для адаптации к ограниченному финансированию сокращается среднее количество дней пребывания в стационаре, внедряются улучшения в лечебный процесс, что помогает снизить расходы на пребывание и позволит продолжить повышение эффективности лечения растущего числа пациентов в 2025 году.году, говорится в отчете.

Также сокращается объем медицинских товаров и лекарств на одного пациента, чтобы уменьшить влияние значительного роста цен на лекарства и медицинские товары, утверждает больница.

Однако, по мнению руководства больницы, этих мер недостаточно для обеспечения сбалансированности бюджета больницы. Для обеспечения финансово сбалансированной деятельности в 2025 году RAKUS будет «вынуждена сократить» плановое предоставление услуг, что существенно повлияет на доступность услуг, говорится в отчете.

В заключении отчета выражена позиция, что для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы существенные изменения в нормативном регулировании и модели финансирования здравоохранения.