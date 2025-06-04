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Вецмилгравис останется без горячей воды 0 1237

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Вецмилгравис останется без горячей воды
ФОТО: LETA

Сегодня в Вецмилгрависе из-за проведения гидравлических испытаний тепловых сетей будет нарушен подогрев горячей воды, сообщили агентству LETA представители АО «Rīgas siltums».

«Rīgas siltums» сегодня проведёт гидравлические испытания тепловых сетей теплоцентрали «Вецмилгравис».

В компании поясняют, что в целях безопасности жителей, чтобы в случае повреждения теплосетей горячий теплоноситель — вода с зеленоватым оттенком — не попал в окружающую среду, перед испытаниями его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды понизится уже накануне вечером.

Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена тем же вечером, за исключением случаев, когда будут выявлены повреждения в тепловых сетях — тогда возможны перебои в подаче до устранения неисправностей.

О плановом прекращении подачи теплоэнергии «Rīgas siltums» заранее проинформировал владельцев и управляющих домов, обязанностью которых является довести эту информацию до владельцев квартир. Одновременно владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от теплосетей «Rīgas siltums».

В случае обнаружения утечек воды зеленоватого цвета компания просит сообщать об этом по круглосуточному телефону клиентской службы: 80 0000 90.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Rīgas siltums» в финансовом году, длившемся с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, составил 442,014 миллиона евро, а прибыль — 8,652 миллиона евро. В то же время оборот самого «Rīgas siltums» составил 442 миллиона евро, прибыль — 1,84 миллиона евро.

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству Латвия, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций — АО «Latvenergo».

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