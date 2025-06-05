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Из-за неявки пациентов врачи не смогли принять около 7 тысяч детей 1 544

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
grani.lv
Из-за неявки пациентов врачи не смогли принять около 7 тысяч детей

По данным Детской клинической университетской больницы (BKUS), с начала года было зарегистрировано 118 641 амбулаторное посещение. Однако в 6,1% случаев — это 7237 визитов — пациенты не явились или не могли быть приняты по другим причинам (например, из-за отсутствия направления).

В дневной стационар не пришли 8,5% пациентов (из 9117). И это несмотря на более чем 63 000 автоматических звонков с напоминанием. Даже среди тех, кто подтвердил визит, 2,3% всё равно не появились.

Всего с начала года было отменено 44 017 визитов, и лишь в 72% случаев удалось найти замену.

BKUS подчёркивает: важно отменять или переносить приём как можно раньше! Если отмена происходит в день визита, почти половину освободившихся мест уже невозможно предложить другим. При отмене за день незаменёнными остаются 27,6% визитов, а за неделю — лишь 19%.

«Это сотни детей, которые могли бы получить медицинскую помощь, если бы другие родители вовремя предупредили об отсутствии своих малышей», — подчёркивают в больнице.

С наступлением летних каникул BKUS призывает родителей проверять, не выпадает ли приём на период отдыха, и по возможности освободить место для других.

Важно помнить: ребёнок до 14 лет должен приходить на приём в сопровождении родителя или законного представителя. Если ребёнок живёт у бабушки или дедушки, потребуется доверенность, которую можно направить через э-адрес.

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#медицина
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(1)
  • ĻeC
    Ļesja Cjumane
    5-го июня

    Медицинским учреждениям надо подумать о ввведении штрафов за такое безответственное отношение.

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