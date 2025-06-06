Во всех рижских зонах купания — хорошее качество воды

Качество воды в официальных местах купания проверяется в начале каждого месяца Инспекцией здравоохранения. Кроме того, Департамент жилищного и экологического хозяйства в этом году продолжает практику предыдущих лет — мониторинг качества воды в 20 популярных у жителей местах отдыха у водоёмов.

Хотя во всех зонах купания вода признана качественной, самоуправление рекомендует использовать именно официальные пляжи: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите, на Кипсале, Луцавсале, в заливе Луцавсалы и в зоне отдыха у озера Кишэзерс. Эти места оборудованы соответствующей инфраструктурой и обеспечены спасателями Рижской муниципальной полиции.

В тёплое время года во многих районах столицы также работают пункты бесплатного пополнения питьевой воды — так называемые уличные фонтанчики. В этих точках подаётся вода из городского водопровода, она чистая, качественная, безопасна для употребления и регулярно проверяется.