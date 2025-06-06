Baltijas balss logotype

Во всех рижских зонах купания — хорошее качество воды 0 519

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Во всех рижских зонах купания — хорошее качество воды

Во всех восьми официальных зонах купания Риги зафиксировано хорошее качество воды, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Качество воды в официальных местах купания проверяется в начале каждого месяца Инспекцией здравоохранения. Кроме того, Департамент жилищного и экологического хозяйства в этом году продолжает практику предыдущих лет — мониторинг качества воды в 20 популярных у жителей местах отдыха у водоёмов.

Хотя во всех зонах купания вода признана качественной, самоуправление рекомендует использовать именно официальные пляжи: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите, на Кипсале, Луцавсале, в заливе Луцавсалы и в зоне отдыха у озера Кишэзерс. Эти места оборудованы соответствующей инфраструктурой и обеспечены спасателями Рижской муниципальной полиции.

В тёплое время года во многих районах столицы также работают пункты бесплатного пополнения питьевой воды — так называемые уличные фонтанчики. В этих точках подаётся вода из городского водопровода, она чистая, качественная, безопасна для употребления и регулярно проверяется.

Читайте нас также:
#вода
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 752
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1382
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2534

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 7
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 19
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 22
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 188
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео