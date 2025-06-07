Больше половины граждан Латвии не дошли до избирательных участков

На муниципальных выборах явка избирателей составила 46,77% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Однако данные пока собраны не по всем участкам.

Наибольшая активность зафиксирована в Риге, где в целом проголосовали 51,77% от всех имеющих право голоса.

За столицей следуют: • Видземе — 47,71%, • Земгале — 43,73%, • Курземе — 42,11%, • Латгале — 41,51%.

Всего на этих муниципальных выборах могли участвовать 1 377 183 жителя Латвии.

Проголосовать можно было в 948 избирательных участках по всей Латвии.

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