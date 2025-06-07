Baltijas balss logotype

Больше половины граждан Латвии не дошли до избирательных участков 6 1074

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Больше половины граждан Латвии не дошли до избирательных участков
ФОТО: LETA

На муниципальных выборах явка избирателей составила 46,77% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Однако данные пока собраны не по всем участкам.

Наибольшая активность зафиксирована в Риге, где в целом проголосовали 51,77% от всех имеющих право голоса.

За столицей следуют: • Видземе — 47,71%, • Земгале — 43,73%, • Курземе — 42,11%, • Латгале — 41,51%.

Всего на этих муниципальных выборах могли участвовать 1 377 183 жителя Латвии.

Проголосовать можно было в 948 избирательных участках по всей Латвии.

Также по теме: Названы партии, которые победили и проиграли на выборах в Риге - exit poll

Читайте нас также:
#выборы
3
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го июня

    в Латвии нужно построить около 100 псих домов.

    о как запущено здоровье народа за 30 лет

    4
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го июня

    47 % психически больных и не адекватных.

    наблюдаем

    5
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июня

    "Всего на этих муниципальных выборах могли участвовать 1 377 183 жителя Латвии."

    Брехня! Откуда столько? Согласно данным латвийских мобильных операторов, в Латвии проживает, от силы, 800 тысяч.

    25
    1
  • VS
    Vad Sorry
    8-го июня

    Если выберут ни того , найдут камеру в телефоне и диктофон:))) который тоже присутствует в телефоне, подкинут один патрон, и нет конкурентов:))) это раньше было а сейчас выскочек даже до выборов ни допускают, сейчас типо демократия, всех на первом слове сажают:))))

    25
    4
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Да потому что народу осточертели все эти буржуины от политики.30 лет вешают лапшу на уши ,а воз и ныне там,а они все при домах, дорогих машинах,дачах на теплых морях и счетами в банках.Некоторые бизнесмены не живут как чиновники даже среднего звена. За кого голосовать то? Вот прошли бы кандидаты в мэры полиграф,проверку на психическое здоровье-тогда за прошедшего все это кандидата и можно голосовать. Но,думаю,что голосовать было бы вообще не за кого. Золотой Телец победил

    42
    3
  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    В том то и проблема остались только алкашня , и те кто прислугой работает на наших депутатов, остальные ни в Латвии и обратно ни хотят, у нас очень хорошим налоги и все деньги на оборону:))) на распил, даже машины у пьяных отбирают, но ни в больницы эти деньги вкладывают, зачем то в Украину отсылают, это нормально? Я вообще в Латвию ни вернусь если такой маразм идёт, зачем? Чтобы дебиловввв кормить? Раньше что то там покупал , старался, сейчас понимаю нет смысла, налоги идут на распил

    39
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 753
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1382
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2534

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 9
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 19
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 24
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 189
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 0
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 7
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео