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К 16 часам на выборах проголосовали 39% имеющих право голоса 2 470

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
LETA
К 16 часам на выборах проголосовали 39% имеющих право голоса
ФОТО: LETA

К 16 часам субботы, с учетом и тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свой голос на выборах самоуправлений в Латвии отдали, по предварительным данным, 39,24% имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В том числе в субботу с 8 до 16 часов проголосовали 23,13% имеющих право голоса жителей.

Наибольшая активность до сих пор наблюдалась в Риге, где проголосовали 43,11% избирателей.

За Ригой следует Видземе, где на данный момент проголосовали 40,11% имеющих право голоса жителей; Земгале - 36,37%, Курземе - 35,66% и Латгале - 35,47% имеющих право голоса.

За пять дней предварительного голосования на выборах в самоуправления в Латвии проголосовали 16,11% избирателей.

Всего в этих муниципальных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Голосовать в этом году можно на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.

В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно на любом участке своего самоуправления.

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Оставить комментарий

(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го июня

    Так на эти выборы не только мочиться надо, но и испражняться! Власти же с народом так и делают!

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  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июня

    Странное фото. Можно подумать что люди стоят и мочатся.

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