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Саулите: ЦИК сделала все возможное для успешного проведения выборов 1 513

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2025
LETA
Саулите: ЦИК сделала все возможное для успешного проведения выборов
ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала все возможное, чтобы муниципальные выборы прошли успешно, заявила агентству ЛЕТА председатель ЦИК Кристине Саулите.

"Очевидно, что в ближайшее время будет дана оценка ответственности, проанализированы обязанности каждой из сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все возможное для успешного проведения муниципальных выборов 2025 года", - сказала Саулите.

Она подчеркнула, что у всех избирателей, которые хотели проголосовать, такая возможность была, и все голоса были подсчитаны.

"Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически, и сделать правильные выводы, чтобы допущенные ошибки не повторились на выборах в Сейм в следующем году", - добавила руководитель ЦИК.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны дать оценку работе этих учреждений и должностных лиц.

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#выборы #цик #сбой
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(1)
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    Aleks
    8-го июня

    Саулите-это российская Памфилова. Хочешь жни,а хочешь куй,все равно получишь ....Путина. А в Латвии коалицию друзей Путина,ведь у них одни и теже праздники и даже Родина одна.... Но актеры с двух сторон талантливые,ведь не зря ж выбрали на Украине артиста Зеленского...Так изображать ненависть друг к другу,когда ходишь в одну синагогу-однозначный Оскар.😎

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