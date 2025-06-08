Саулите: ЦИК сделала все возможное для успешного проведения выборов

"Очевидно, что в ближайшее время будет дана оценка ответственности, проанализированы обязанности каждой из сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все возможное для успешного проведения муниципальных выборов 2025 года", - сказала Саулите.

Она подчеркнула, что у всех избирателей, которые хотели проголосовать, такая возможность была, и все голоса были подсчитаны.

"Необходимо выяснить, почему процесс подсчета голосов не удался технологически, и сделать правильные выводы, чтобы допущенные ошибки не повторились на выборах в Сейм в следующем году", - добавила руководитель ЦИК.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны дать оценку работе этих учреждений и должностных лиц.