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Это не просто самоубийство с «разрешением!» Насколько актуальна в Латвии тема эвтаназии 0 754

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Это не просто самоубийство с «разрешением!» Насколько актуальна в Латвии тема эвтаназии
ФОТО: LETA

Эвтаназия — это противоречивая и широко обсуждаемая тема в обществе, пишет LA.lv. В Латвии отсутствует правовое регулирование и понимание возможностей этой процедуры, и люди чаще просто высказывают мнение — «за» они или «против» такой опции для тяжело больных. В передаче «Uz līnijas» гостьей была член правления организации Hospiss LV Илзе Зосуле, которая рассказала больше об этой обсуждаемой медицинской практике.

«Вопрос эвтаназии точно не так прост. Обычно люди под эвтаназией понимают ассистированное самоубийство с участием медицинского персонала, но если пациент получает надлежащий уход, необходимость в этой услуге возникает у очень малого числа больных. Тогда стоит задуматься, насколько вообще актуально в нашей стране легализовать это как коммерческую или государственно оплачиваемую услугу», – отмечает она.

Пациенты с тяжёлыми заболеваниями часто испытывают сильнейшую боль, что существенно влияет на их поведение и восприятие со стороны близких. Илзе Зосуле подчёркивает, насколько важно вовремя распознать и облегчить страдания пациента, ведь именно боль часто становится причиной кажущегося агрессивного или замкнутого поведения.

«Нередко к нам привозят людей из больницы, которые страдают от хронических болей. Они ничего не хотят, от всего отказываются, близкие не знают, как помочь!» – рассказывает она, добавляя, что именно подготовленные специалисты могут распознать, что человек буквально не может объяснить, что болит.

В успешном взаимодействии с медиком боль удаётся уменьшить, и у человека появляется хотя бы минимальное желание жить, ведь ему больше не приходится терпеть постоянную боль.

Член правления Hospiss LV указывает, что на данный момент одной из важнейших задач является развитие и укрепление качества хосписной помощи.

«Наша, как Hospiss LV, идея — нам сначала нужно упорядочить хосписную помощь, потому что мобильные команды — это лишь малая часть», – подчёркивает Зосуле.

На сегодняшний день эвтаназия разрешена в ряде европейских стран — в Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании и Португалии. Однако в Латвии менее чем четыре года назад Сейм отклонил гражданскую инициативу по легализации эвтаназии, и у людей с неизлечимыми болезнями и невыносимыми страданиями такой возможности выбора нет.

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