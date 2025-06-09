Председатель совета Восточной больницы пожертвовал себя на благо медицины

«Если мой уход с должности председателя совета может улучшить сотрудничество правления и совета, уменьшить недовольство коллектива сложившейся ситуацией и поспособствовать началу поэтапной реновации Латвийского онкологического центра как можно скорее, считаю, что это единственно верное действие», — прокомментировал свое решение Эдгар Лабсвирс.

Представитель Минздрава (в данном случае в качестве держателя долей капитала больницы, которая полностью принадлежит государству) на внеочередном собрании поручил правлению и совету до 12 июня подготовить план реконструкции Латвийского онкоцентра — так, чтобы ее можно было провести поэтапно, в рамках доступного финансирования, а также оценить альтернативные возможности привлечения средств.

Сейчас в совете RAKUS продолжают работать два члена, Валта Абола и Йоланта Розе. В правлении остаются три члена — Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн.

Как сообщалось, этим летом отделения Латвийского онкоцентра (LOC) должны были переехать в больницу Гайльэзерс на время реконструкции, но сотрудники LOC получили известие, что все эти планы приостанавливаются из-за отсутствия средств, хотя они были обещаны. Вскоре после этого председатель правления RAKUS Нормунд Станевич подал в отставку.

Глава совета RAKUS Эдгар Лабсвирс в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 объяснял, что корень проблемы в том, что в прошлом году Восточная больница потеряла 44 млн евро — деньги из Фонда восстановления, которые нужно было освоить до лета 2026-го года.

В начале же года правительство решило перераспределить средства больницы так, чтобы их хватило на три важных проекта — строительство корпуса А2, инфекционный центр и онкоцентр. Но выяснилось, что денег на все не хватает, и тогда в качестве приоритета были выбраны корпус А2 и инфекционный центр, поскольку состояние последнего намного хуже. « Но его можно построить одним блоком. В то время, как проект онкоцентра можно осуществлять по частям», — отметил тогда Лабсвирс.