Председатель совета Восточной больницы пожертвовал себя на благо медицины

На сегодняшнем внеочередном собрании участников Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) председатель совета больницы Эдгар Лабсвирс подал заявление об отставке. Представитель держателя госдолей капитала (т.е. госсекретарь Минздрава) заявление принял, сообщило ведомство.
«Если мой уход с должности председателя совета может улучшить сотрудничество правления и совета, уменьшить недовольство коллектива сложившейся ситуацией и поспособствовать началу поэтапной реновации Латвийского онкологического центра как можно скорее, считаю, что это единственно верное действие», — прокомментировал свое решение Эдгар Лабсвирс.
Представитель Минздрава (в данном случае в качестве держателя долей капитала больницы, которая полностью принадлежит государству) на внеочередном собрании поручил правлению и совету до 12 июня подготовить план реконструкции Латвийского онкоцентра — так, чтобы ее можно было провести поэтапно, в рамках доступного финансирования, а также оценить альтернативные возможности привлечения средств.
Сейчас в совете RAKUS продолжают работать два члена, Валта Абола и Йоланта Розе. В правлении остаются три члена — Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн.
Как сообщалось, этим летом отделения Латвийского онкоцентра (LOC) должны были переехать в больницу Гайльэзерс на время реконструкции, но сотрудники LOC получили известие, что все эти планы приостанавливаются из-за отсутствия средств, хотя они были обещаны. Вскоре после этого председатель правления RAKUS Нормунд Станевич подал в отставку.
Глава совета RAKUS Эдгар Лабсвирс в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 объяснял, что корень проблемы в том, что в прошлом году Восточная больница потеряла 44 млн евро — деньги из Фонда восстановления, которые нужно было освоить до лета 2026-го года.
В начале же года правительство решило перераспределить средства больницы так, чтобы их хватило на три важных проекта — строительство корпуса А2, инфекционный центр и онкоцентр. Но выяснилось, что денег на все не хватает, и тогда в качестве приоритета были выбраны корпус А2 и инфекционный центр, поскольку состояние последнего намного хуже. « Но его можно построить одним блоком. В то время, как проект онкоцентра можно осуществлять по частям», — отметил тогда Лабсвирс.
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