Рига раздает бедным детям по 50 евро: как получить эти деньги

В июне Рижское самоуправление уже начинает выплачивать ежегодное пособие «50 евро на поддержку учащихся». Пособие предназначено для детей от 5 лет, завершающих дошкольную подготовку, а также учащихся до 21 года, получающих общее или профессиональное образование.

Кто может получить

Право на это пособие имеют нуждающиеся и малообеспеченные семьи, зарегистрированные и проживающие в Риге.

Как получить

«Для оформления пособия одному из родителей или законному представителю необходимо обратиться в Рижскую социальную службу не позднее 31 октября 2025 года», – сообщила Антра Габре, координатор проектов Департамента внешней коммуникации Рижского самоуправления.

Кому положено

статус нуждающегося или малообеспеченного с 1 января 2025 года:

статус «нуждающийся», если доход составляет до 377 евро для первого или единственного члена домохозяйства и до 264 евро для остальных лиц;

статус «малообеспеченный», если доход до 604 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 423 евро для других лиц в домохозяйстве.

Куда обращаться, какие нужны документы

Для получения пособия один из родителей ребенка или его законный представитель должен обратиться в Рижскую социальную службу и предъявить:

документ, удостоверяющий личность,

заявление на госязыке,

документы, подтверждающие доходы и материальные ресурсы о себе и членах семьи.

Эти документы также могут быть поданы с защищенной электронной подписью или по почте (заявление должно быть подписано от руки).

Чтобы узнать, в какой территориальный центр Рижской социальной службы обратиться, можно позвонить по информационному телефону 67105048 или 25770080.

В течение месяца после получения всех документов Рижская социальная служба принимает решение о назначении пособия или об отказе. Заявителю о принятом решении сообщат по почте.